Una Vita anticipazioni spagnole: Liberto pensa al suicidio e scompare

Anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto distrutto dopo l’addio di Rosina

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano una drastica decisione presa da Liberto. Quest’ultimo preoccupa non poco Susana, visto che inizia a trovare conforto nell’alcol. Il tutto accade dopo l’addio di Rosina, la quale lascia Acacias per raggiungere sua figlia Leonor in Portogallo. Ma per quale motivo la donna fa questa scelta così importante? La causa principale di tale decisione è Genoveva. Quest’ultima, alleata con Ursula per vendicarsi contro tutti i vicini del ricco quartiere, si fa trovare in casa Hidalgo da Casilda tra le braccia di Liberto. La giovane, ora follemente innamorata di Felipe, riesce a sedurre il Soler, che addirittura finisce in carcere. Infatti, Genoveva per completare l’opera denuncia il nipote di Susana di violenza. In tribunale, fortemente provata dai sensi di colpa e incoraggiata da Felipe, Genoveva testimonia a favore di Liberto, rendendolo un uomo libero. Questo non basta a far cambiare idea a Rosina, che non riesce a perdonare al Soler quanto accaduto.

Una Vita puntate spagnole, Susana preoccupata per Liberto: il Soler pensa al suicidio

Liberto e Rosina sono vittime del piano di vendetta messo in atto proprio da Genoveva e Ursula. La madre di Leonor decide di non dare il suo perdono al Soler, che addirittura in lacrime le chiede di tornare insieme. Ma ormai la donna sembra aver scelto di iniziare una nuova vita. Ed ecco che Rosina dà il suo saluto a Liberto e lascia il ricco quartiere. Subito dopo, il Soler si lascia trasportare dall’alcol, preoccupando non poco sua zia Susana. Quest’ultima, però, inizia seriamente a preoccuparsi quando capisce le intenzioni del nipote. Scendendo nel dettaglio, Liberto pensa di togliersi la vita e scrive addirittura un testamento.

Anticipazioni Una Vita: Liberto scompare improvvisamente da Acacias

Dopo aver compreso le intenzioni di Liberto, Susana si preoccupa ulteriormente quando nota la sua scomparsa. Infatti, il Soler scompare nel nulla da Acacias e nessuno ha sue notizie. Il giovane si trova sulle sponde del fiume a scrivere i suoi pensieri su un foglio bianco. Proprio qui, secondo le anticipazioni, accade il colpo di scena.