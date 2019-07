Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina lascia Acacias, Liberto disperato

Anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina lascia Acacias senza il suo Liberto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano la partenza di Rosina. La madre di Leonor lascia Acacias! Una brutta notizia per i fan della nota soap, visto che la donna fa parte della trama sin dalla prima puntata. Le circostanze portano Rosina a prendere questa drastica decisione, lasciando un Liberto fortemente provato. Il tutto accade a causa della vendetta messa in atto da Genoveva, la vedova di Samuel, e Ursula. Le due si uniscono per far soffrire tutti gli abitanti di Acacias e cercano così di distruggere anche la felicità di una delle coppie più amate, quella composta da Rosina e Liberto. Scendendo nel dettaglio, la Dicenta fa in modo che Casilda becchi il Soler tra le braccia di un’altra donna, Genoveva. Quest’ultima seduce l’uomo all’interno dell’appartamento Hidalgo, dove Casilda si ritrova di fronte a una scena inaspettata. La ragazza corre a rivelare quanto visto a Rosina, la quale non reagisce affatto bene.

Una Vita puntate spagnole: Rosina chiude il suo matrimonio con Liberto e raggiunge Leonor

Rosina reagisce molto male di fronte al racconto di Casilda. La donna decide di chiudere per sempre il suo matrimonio con Liberto, caduto nella trappola di Ursula e Genoveva. Ma non solo, il Soler finisce in carcere, denunciato dalla vedova di Samuel di violenza fisica. Fortunatamente, Genoveva inizia a sentirsi in colpa e in tribunale dichiara di aver mentito. In questo modo, Liberto risulta innocente e viene liberato. Nonostante sia consapevole del fatto che il Soler sia finito nella trappola di Ursula e Genoveva, Rosina decide comunque di non perdonarlo. La donna non vuole assolutamente fare un passo indietro, anzi sceglie addirittura di lasciare Acacias e raggiungere Leonor in Portogallo.

Anticipazione Una Vita: Rosina se ne va e Liberto si rifugia nell’alcool

Liberto fa di tutto per convincere la sua Rosina a restare ad Acacias. Il Soler si inginocchia di fronte alla sua amata, facendole una sorpresa. Ma questo non basta per fermare la madre di Leonor. Di fronte alla partenza di quest’ultima, Liberto non può non trattenere le lacrime. A questo punto, Susana e Casilda controllano il Soler, che appare sempre più provato. Infatti, l’uomo finisce a consolarsi nell’alcool.