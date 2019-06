Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina rompe il matrimonio con Liberto

Anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina mette fine al suo matrimonio con Liberto

Nel corso delle ultime puntate di Una Vita, in onda in Spagna, Rosina prende una drastica decisione sul suo matrimonio con Liberto. Ebbene la madre di Leonor decide di rompere il loro matrimonio, a causa di un tradimento. Scendendo nel dettaglio, Casilda becca il giovane Soler tra le braccia di Genoveva, la vedova di Samuel. Quest’ultimo, ricordiamo, muore proprio per mettere in salvo la moglie dal suo ex padrone. Non avendo trovato il denaro necessario, i due coniugi si ritrovano con una pistola puntata contro. Samuel fa da scudo a Genoveva, perdendo tragicamente la vita. Da questo momento in poi, la donna giura vendetta contro i vicini di Acacias, che non sarebbero riusciti ad aiutarli. Al suo fianco, purtroppo, c’è una mente malvagia: stiamo parlando di Ursula! Anche la Dicenta è intenzionata a vendicarsi, per riprendere il potere sul piccolo quartiere spagnolo. I primi a farne le spese sono proprio Rosina e Liberto, vittime di un piano creato dalle due donne.

Una Vita puntate spagnole, Liberto tradisce Rosina: la madre di Leonor decide di divorziare

Intenzionata a vendicarsi per la morte di Samuel, Genoveva si fa aiutare da Ursula contro i vicini di Acacias. La giovane donna, con l’appoggio dell’ex governante, riesce a introdursi nell’abitazione Hidalgo. Proprio qui inizia a sedurre Liberto. Nel salotto entra proprio Casilda, come Genoveva e Ursula hanno pianificato. La vedova di Martin non può mantenere questo enorme segreto e confessa quanto scoperto a Rosina. Liberto viene, intanto, arrestato con l’accusa di adulterio. Ed ecco che la madre di Leonor decide di divorziare dal Soler e di mettere così fine alla loro lunga storia d’amore. La donna non ha alcuna intenzione di perdonare il marito per quanto accaduto e, inconsapevole del folle piano di Genoveva e Ursula, rompe il suo matrimonio.

Anticipazione Una Vita: Rosina lascia Liberto, Susana e Casilda pronte ad aiutare il Soler

Una drastica decisione quella di Rosina, che non riesce ad accettare il tradimento subito. La madre di Leonor mette fine al suo matrimonio con Liberto, che cerca in tutti i modi di convincerla a non farlo. Ma ormai il Soler deve per forza accettare quanto deciso da Rosina. Nel frattempo, a cercare di rimediare ci pensano Susana e Casilda. Le due si uniscono per tentare di rimettere in piedi il loro matrimonio.