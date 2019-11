Una Vita puntate spagnole: Felipe diventerà padre, la sua reazione spiazza

Anticipazioni spagnole Una Vita, Genoveva è incinta: Felipe resta sconvolto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe apprendere una notizia che lo sconvolge. Chi non ha seguito le ultime vicende in onda in Spagna, deve sapere che l’avvocato dà una svolta alla sua vita dopo la morte di Celia. Ricordiamo che la donna, dopo aver perso il suo bambino, cade dal balcone durante uno scontro con Ramon. Dopo un salto temporale, Felipe cerca di andare avanti con la sua vita e si avvicina a Genoveva, vedova di Samuel. La donna dimostra, con il tempo, di provare un forte interesse nei confronti dell’Alvarez Hermoso. È disposta a tutto pur di conquistare il cuore dell’avvocato e, nel frattempo, si allea con Ursula per vendicarsi dei vicini di Acacias dopo la morte di Samuel. Genoveva decide di chiudere questa pericolosa alleanza con la Dicenta quando si accorge di essere finalmente entrata nel cuore di Felipe. La vedova dell’Alday finisce inevitabilmente nel mirino di Ursula, che non accetta di essere stata all’improvviso messa da parte dalla sua unica alleata. E mentre teme che la Dicenta possa farle del male, Genoveva scopre di essere incinta.

Una Vita puntate spagnole: Genoveva rivela a Felipe di voler diventare madre

Felipe è inizialmente diviso tra Marcia e Genoveva. Con la prima arriva addirittura a salire sull’altare, ma il tutto si conclude senza il magico sì. Il motivo? Improvvisamente in chiesa arriva il marito della domestica, che lei credeva morto. E mentre vedremo Marcia tornare a vivere con suo marito Santiago, Felipe si riavvicina a Genoveva. I due annunciano ufficialmente di essere fidanzati e la donna inizia a desiderare di avere una famiglia insieme all’avvocato. La vedova di Samuel parla di questo suo grande desiderio all’Alvarez Hermoso, che però resta indifferente di fronte alle sua parole.

Puntate spagnole Una Vita: Genoveva scopre di essere incinta, Felipe non reagisce bene

Dopo un importante ricevimento, Genoveva sospetta di essere incinta. Ebbene la vedova di Samuel scopre di essere incinta e dà la lieta notizia a Felipe, che però non reagisce affatto bene. L’avvocato sembra non avere alcuna intenzione di diventare padre, probabilmente il motivo è legato a quanto accaduto in passato a Celia. Dopo aver appreso che presto nascerà suo figlio, l’Alvarez Hermoso si confida con Liberto. Il Seler consiglia all’amico di prendersi le sue responsabilità e di sposare, dunque, Genoveva. Non ci resta che attendere per scoprire se Felipe farà la sua proposta di matrimonio alla fidanzata oppure no.