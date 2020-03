Una Vita, una disgrazia ad Acacias: Genoveva perde il figlio, Felipe a pezzi

Anticipazioni spagnole Una Vita 2020, Genoveva perde il bambino: la Salmeron distrutta scarica la colpa su Felipe

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una disgrazia per Genoveva! La nuova dark lady di Acacias perde il figlio che sta attendendo e la colpa ricade, inevitabilmente, su Felipe. Il motivo? Il tutto accade quando la donna esce dal carcere e legge una lettera che Santiago ha inviato da Cuba. Genoveva capisce che l’Alvarez Hermoso, intanto, si è alleato con il suo ex nemico per metterla finalmente con le spalle al muro. Di fronte a questa verità, la Salmeron perde i sensi e sviene. Felipe e la domestica Laura, che corrono subito in suo aiuto, chiamano i soccorsi. A questo punto, vedremo Genoveva ricoverata in ospedale. La sua prima diagnosi è positiva, ma ecco che accade il peggio. Purtroppo, la Salmeron ha una grave crisi e, sebbene sia fuori pericolo, i medici danno a Felipe una brutta notizia. Il bambino che Genoveva stava aspettando non ce l’ha fatta.

Una Vita puntate in onda in Spagna: Genoveva giura vendetta contro Felipe

Una disgrazia per Genoveva che perde il suo bambino. E mentre le vicine di Acacias pregano per la sua salute, Felipe cade a pezzi. La Salmeron non riesce a credere a quello che è successo e non riesce ad accettare questa situazione. Ricordiamo che la donna, in passato, ha confessato a Santiago che il bambino che attendeva non era di Felipe! La donna, infatti, si rivela essere una persona crudele e senza alcuno scrupolo. Adesso il suo unico scopo è quello di distruggere l’Alvarez Hermoso. Credeva che l’avrebbe amato per tutto il resto della sua vita, ma ora in lui vede solo un nemico. “Prima l’ho amato con tutta l’anima, ma ora voglio solo vederlo distrutto”, dichiara in lacrime Genoveva a Valesco, con cui inizia una nuova alleanza.

Anticipazioni una Vita Genoveva: Felipe nel letto con la sua nuova domestica

Felipe si sente in colpa per quanto accaduto a Genoveva, ignorando quanto presto potrebbe accadere. Per dimenticare quanto accaduto, decide di affogare i suoi dolori nell’alcool. Dopo aver bevuto diversi bicchieri di liquore riesce finalmente ad addormentarsi. La mattina dopo, però, si sveglia nel suo letto in compagnia della nuova domestica, Laura. L’Alvarez Hermoso appare davvero sconvolto e inizia a chiedersi cosa potrebbe essere accaduto la sera prima.