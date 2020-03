Anticipazioni Una Vita Spagna: Cesareo arrestato, Felipe e Mendez alleati

Anticipazioni spagnole Una Vita marzo 2020: la morte di Marcia, Felipe sospetta di Genoveva

Un momento drammatico quello che sta vivendo Felipe nel corso delle ultime puntate di Una Vita in onda in Spagna a marzo 2020. Scendendo nel dettaglio, l’avvocato ha da poco scoperto che Marcia è morta. L’Alvarez Hermoso inizia a intuire cosa sta realmente accadendo ad Acacias e i suoi sospetti, sugli ultimi tragici eventi, cadono su sua moglie Genoveva. Felipe non ha assolutamente torto: dietro alla morte di Ursula e a quella di Marcia c’è proprio la Salmeron. Quest’ultima si rivela essere la nuova dark lady del ricco quartiere! Nelle prossime puntate spagnole, l’avvocato si recherà dove è sepolta la brasiliana e, prima di darle il suo addio, le prometterà che troverà il suo assassino. Dopo di che, l’Alvarez Hermoso tornerà a casa e metterà al corrente Genoveva dei suoi piani. In particolare, Felipe avrà intenzione di prendere la prima nave diretta a Cuba per trovare Santiago. A questo punto, l’avvocato si alleerà con il Commissario Mendez per trovare l’assassino di Marcia. Inoltre, vedremo Cesareo finire in carcere!

Una Vita puntate spagnole, i sospetti di Felipe: Mendez certo della colpevolezza di Genoveva

Come vi abbiamo già anticipato, Santiago è un alleato di Genoveva e finge di essere il marito che Marcia credeva fosse morto. L’uomo lascia Acacias, dopo aver confessato alla brasiliana tutta la verità. Purtroppo, poco dopo, la ragazza perde tragicamente la vita. I telespettatori sanno ormai che Genoveva ha ufficialmente preso il posto di Ursula ed elimina dai giochi Marcia, certa che Felipe abbia un debole per lei. Spiazzata dalla decisione del marito di raggiungere Santiago a Cuba, la Salmeron lo minaccerà: quanto tornerà ad Acacias non troverà lei e il loro figlio. Intanto, Mendez sembrerà ormai certo della colpevolezza di Genoveva, sia per l’omicidio di Ursula che per quello di Marcia, e rivelerà i suoi sospetti a Felipe.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Cesareo finisce in carcere

Con il passare del tempo, i sospetti di Felipe aumenteranno sempre di più. Di fronte alle insistenti domande dell’Alvarez Hermoso, Genoveva non reagirà affatto bene. Infatti, la Salmeron si dichiarerà stanca di essere accusata. Proprio in questa circostanza, Cesareo verrà sottoposto a un interrogatorio da Mendez. Dopo ciò, il vigilante finirà in carcere. Ricordiamo che proprio Cesareo vede Genoveva recarsi nel luogo in cui Marcia è stata ritrovata senza vita. A questo punto, Felipe deciderà di aiutare il vigilante a uscire di prigione.