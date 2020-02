Anticipazioni spagnole Una Vita, il confronto tanto atteso: Felipe sconvolto

Una Vita anticipazioni spagnole 2020: arriva il confronto tanto atteso tra Genoveva e Marcia, Felipe ancora diviso tra le due donne

Arriva il confronto tanto atteso per i fan di Una Vita, ovvero quello tra Genoveva e Marcia. La prima, ricordiamo, è l’attuale moglie di Felipe e vedova di Samuel. Sin dal suo arrivo ad Acacias, riesce a sconvolgere le esistenze dei vicini e, in particolar modo, la vita dell’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo, nonostante sia convolato a nozze con la Salmeron, prova dei fortissimi sentimenti nei confronti di Marcia. Una situazione abbastanza complicata per l’avvocato, che avrebbe voluto iniziare una nuova vita insieme alla domestica. La ragazza, però, proprio quando sta per diventare la moglie di Felipe, si ritrova costretta a rinunciare all’amore. Il motivo? Ad Acacias arriva Santiago, colui che si finge essere il defunto marito di Marcia. Quest’ultima non si rende conto che, in realtà, l’uomo è solo un impostore. Con il trascorrere del tempo, è proprio lui a rivelare alla ragazza la verità sulla sua identità. L’uomo con cui, anni fa, Marcia era sposata è realmente morto e Santiago è una conoscenza di Genoveva.

Puntate Spagna Una Vita 2020: la verità sull’alleanza tra Genoveva e Santiago

Pur di separare Felipe da Marcia, Genoveva fa arrivare ad Acacias Santiago. La verità viene fortunatamente a galla e la ragazza si dice, ora, disposta a tutto pur di riconquistare il cuore dell’Alvarez Hermoso. Intanto, Mendez sta indagando sulla morte di Ursula e tutti gli indizi sembrano provare la colpevolezza di Genoveva. Non solo, il Commissario scopre il motivo per cui la Salmeron ha fatto arrivare Santiago ad Acacias. Dopo aver fatto questa scoperta, Mendez ne parla con Felipe. Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono, a questo punto, l’Alvarez Hermoso di fronte a diversi sospetti che riguardando Genoveva, la sua attuale moglie. Ovviamente l’avvocato è sconvolto e decide di confidarsi con Liberto. Ed ecco che ora la Salmeron decide di avere un confronto con Marcia, la quale è conoscenza di tutta la verità.

Anticipazioni spagnole Una Vita: il confronto tra Genoveva e Marcia potrebbe finire male

I telespettatori spagnoli stanno assistendo a una delicata parte della trama di Una Vita. Dopo la morte di Ursula, la situazione è peggiorata. Genoveva si rivela come la nuova dark lady di Acacias e ora si ritrova ad avere finalmente un confronto, faccia a faccia, con la sua rivale, Marcia. Le due si devono incontrare in periferia e Cesareo nota una figura femminile, misteriosa e sfuggente. La donna, coperta da un velo che le nasconde in parte il viso, è proprio Genoveva. Felipe, intanto, si mette alla ricerca di Marcia, non sapendo dello scontro che le due stanno per avere. La Salmeron intende discutere con la rivale con la massima discrezione, ma accade qualcosa di inaspettato. Infatti, la reazione di Marcia cambia tutto! Cosa accadrà tra le due rivali? Non ci resta ce attendere per scoprirlo.