Una Vita puntate spagnole: Felipe si sposa, ma sua moglie viene arrestata

Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe e Genoveva si sposano tra bugie e complotti

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe sposarsi con Genoveva. Un matrimonio, il loro, in cui non mancano i colpi di scena. L’Alvarez Hermoso sta vivendo un periodo importante per la sua situazione sentimentale. Al momento è, infatti, diviso tra Genoveva e Marcia. Proprio quest’ultima cerca di fermare le nozze dell’avvocato, che invece sceglie di continuare la sua vita insieme alla Salmeron. In realtà, Genoveva ha davvero tantissimi segreti da nascondere ed è disposta a tutto pur di mantenerli tali. Proprio in questo momento sta nascondendo all’avvocato un’importante verità: il bambino che lei attende non è suo. Ovviamente Felipe è convinto che il figlio che la donna attende sia frutto del loro amore. In realtà, Genoveva aspetta un bambino da Santiago, colui che la sta aiutando nei suoi folli piani e che sta fingendo di essere il marito di Marcia. L’unica a conoscere la verità è Ursula, uccisa proprio per volere della Salmeron.

Felipe sposa Genoveva, puntate spagnole Una Vita: Marcia cerca di fermare le nozze

Dopo la morte di Ursula, Genoveva sembra aver ritrovato la serenità. Questo momento di pace dura ben poco, in quanto la Salmeron riceve una lettera scritta dalla Dicenta prima di morire. L’ex istitutrice vuole far sapere alla sua ex alleata che riuscirà a vendicarsi anche dopo il suo decesso. Nonostante tutto, Genoveva riesce a raggiungere il suo obbiettivo e a sposarsi con Felipe. Il matrimonio viene finalmente celebrato, mentre Marcia viene a conoscenza della verità sull’alleanza tra la Salmeron e Santiago. Quest’ultimo implora la ragazza brasiliana di perdonarlo, ma senza successo. A questo punto, l’uomo cerca di rimediare al male che le ha causato, dandole la libertà di seguire il suo amore. Pertanto, Marcia corre per fermare le nozze di Felipe e Genoveva.

Trame Spagna Acacias: dopo il matrimonio con Felipe, Genoveva viene accusata di omicidio

Felipe e Genoveva si sposano. Marcia non riesce a fermare l’avvocato, che ancora non sa di essere finito tra le braccia di una donna crudele. Marcia arriva in chiesa e ormai non c’è più nulla da fare. Intanto, l’Alvarez Hermoso promette alla moglie di essergli per sempre fedele. Accade poi qualcosa di inaspettato: proprio mentre cerca di mettere nei guai Agustina, Genoveva viene arrestata. La donna viene accusata per l’omicidio di Ursula e Santiago decide di fuggire il più lontano possibile da Acacias!