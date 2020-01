Una Vita puntate Spagna, Ursula: la vendetta dopo la morte crea panico

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula continua a creare panico anche dopo la morte

Anche dopo la sua morte, Ursula continua a tenere sotto scacco Acacias. Nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita, i telespettatori vedranno Genoveva trovare una lettera della Dicenta. L’ex istitutrice sa che sta per morire e, prima di ciò, decide di pianificare la sua ultima vendetta. Quanto sta accadendo ovviamente non stupisce per nulla i telespettatori, che ormai conoscono bene Ursula. La dark lady di Acacias, ricordiamo, viene uccisa proprio da Genoveva, la vedova di Samuel e attualmente fidanzata di Felipe. La donna dimostra di essere una persona perfida, tanto che dopo la morte dell’Alday si allea proprio con Ursula per distruggere la vita dei vicini di Acacias. Presto, però, si rende conto che questo suo comportamento potrebbe solo allontanarla dall’uomo di cui si è innamorata, Felipe. Intanto, quest’ultimo dimostra, invece, di provare un forte sentimento per Marcia, la sua domestica. E proprio quando sta convolando a nozze con la donna, giunge improvvisamente il marito di quest’ultima, Santiago.

Acacias dopo la morte di Ursula, l’ultima vendetta: trame Spagna Una Vita

Come vi abbiamo già anticipato, Santiago non è il vero marito di Marcia. Ed è proprio da quest’uomo che Genoveva attende il figlio che lei rivela essere di Felipe. Ursula conosce questa verità e minaccia la donna di confessare la verità all’Alvarez Hermoso. Proprio per tale motivo, Genoveva fa in modo che la Dicenta muoia. A essere incastrata nell’omicidio è, però, Marcia, che viene arrestata. Ma la verità presto potrebbe venire fuori ed è proprio questo che si legge nella lettera scritta da Ursula prima della sua morte. Genoveva si ritrova nuovamente di fronte alle minacce della Dicenta, anche dopo averla uccisa. “La sua prima vittima verrà presto accusata”, questo è ciò che l’ex istitutrice fa sapere a Genoveva dopo la sua uccisione.

Una Vita, Genoveva in pericolo: la vedova di Samuel incastrata

La vendetta di Ursula raggiungerà il quartiere di Acacias, nelle prossime puntate spagnole di Una Vita. Le anticipazioni annunciano che Genoveva sverrà di fronte a queste nuove minacce. A trovarla priva di sensi saranno Agustina e Fabiana, le quali avranno anche modo di leggere la lettera scritta dalla Dicenta. L’ex istitutrice, dunque, continuerà a essere presente nella trama sebbene sia morta. Genoveva verrà incastrata? Non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà l’ultima vendetta di Ursula!