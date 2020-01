Una Vita anticipazioni: Ursula prima di morire svela un segreto a Felipe

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula sa che sta per morire e mette in guardia Felipe

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita non parlano d’altro che dell’improvvisa e inaspettata morte di Ursula. La dark lady di Acacias viene uccisa tragicamente in mezzo alla neve. Una svolta davvero molto forte nella soap, che vede nuovamente uscire di scena un personaggio chiave della trama. I telespettatori diverso tempo fa hanno visto Cayetana lasciare la storia che riguarda il ricco quartiere spagnolo. Ora fare a meno di Ursula sarà un po’ complicato, visto che lei è sempre stata l’artefice dei grandi colpi di scena. Ma non bisogna temere, poiché Acacias vede già protagonista una nuova dark lady: Genoveva. Si tratta della vedova di Samuel, che inizialmente la vedremo alleata proprio con Ursula. Ed è proprio questa donna a decidere di uccidere la Dicenta. Quest’ultima, poco prima, sa che sta per morire, tanto che si confessa con il sacerdote. A quest’ultimo confessa che c’è una donna che vuole porre fine alla sua vita. Ed ecco che, oltre ciò, decide di mettere in guardia Felipe.

Una Vita puntate spagnole: Ursula scopre il grande segreto di Genoveva

Ursula sa che sta per morire e, convinta che Genoveva da un momento all’altro possa ucciderla, mette in guardia Felipe. Nel corso delle puntate di Una Vita andate in onda in Spagna durante le scorse settimane, la Dicenta scopre che il figlio che Genoveva porta in grembo non è di Felipe. Infatti, come vi abbiamo già rivelato, la donna finge di essere in dolce attesa del bambino dell’Alvarez Hermoso, per cui prova un fortissimo sentimento. In realtà, Genoveva aspetta il figlio di Santiago, colui che finge di essere il marito di Marcia. Una situazione un po’ complicata, ma che non passa certamente inosservata agli occhi di Ursula!

Trama Spagna Una Vita: Ursula rivela a Felipe la verità sulla gravidanza di Genoveva

Ursula viene sempre a conoscenza dei segreti riguardanti gli abitanti di Acacias. Impossibile che qualcosa passi inosservato ai suoi occhi. Prima di morire, la Dicenta decide così di mettere in guardia Felipe, facendogli appunto capire che Genoveva non aspetta il figlio da lui, bensì da un altro uomo. L’Alvarez Hermoso prenderà davvero in considerazione l’avvertimento di Ursula? Sicuramente l’avvocato si fida più di Genoveva che della Dicenta!