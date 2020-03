Anticipazioni spagnole Una Vita: nuovo agghiacciante omicidio ad Acacias

Una Vita anticipazioni spagnole marzo 2020: agghiacciante omicidio ad Acacias

Un nuovo e agghiacciante omicidio colpisce il quartiere di Acacias e, in particolare, Felipe. Le anticipazioni spagnole di Una Vita di marzo 2020 annunciano che viene ritrovato il corpo di una donna senza vita. In particolare, l’assassinio avviene durante lo scontro che c’è tra Marcia e Genoveva. Le due, che si contendono l’Alvarez Hermoso, decidono di avere finalmente un confronto faccia a faccia, lontano dal centro di Acacias. Intanto, Cesareo nota una signora, con il volto coperto a metà da un velo nero, recarsi in periferia. Il custode, però, non sa che questa donna sta per commettere un omicidio. Il personaggio misterioso si rivela essere Genoveva, la quale spera inizialmente di avere un confronto pacifico con la rivale. Pur essendo sposato con la Salmeron, Felipe non ha mai smesso di amare Marcia. Questo dettaglio, ovviamente, non può essere trascurato dalla nuova dark lady di Acacias, la quale teme di perdere tutto ciò che ha creato con l’avvocato. Per tale motivo, Genoveva uccide Marcia!

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva uccide Marcia

I telespettatori spagnoli hanno assistito all’ultimo e definitivo confronto tra Genoveva e Marcia nella soap di Una Vita. Vi abbiamo già anticipato che ci sarebbe stato questo scontro lontano dal centro di Acacias e che ci sarebbe stato, molto probabilmente, un finale inaspettato. Ed ecco che ora le anticipazioni spagnole annunciano la morte di Marcia. Come reagirà Felipe di fronte a questa grave perdita? A ritrovare il corpo senza vita della brasiliana è Cesareo, il quale segue la donna misteriosa fino al luogo del delitto. Qui l’uomo ritrova il cadavere di Marcia e il pugnale con la quale è stata uccisa. Un agghiacciante omicidio per i telespettatori, che non si aspettavano di vedere la brasiliana uscire di scena proprio ora.

Una Vita puntate spagnole, la morte di Marcia: esce di scena l’attrice Trisha Fernández

Esce così di scena l’attrice Trisha Fernández, arrivata nel cast della soap spagnola lo scorso mese di giugno. Così, dopo 180 puntate, Marcia lascia per sempre Felipe. Nel frattempo, sappiamo che Cesareo avvisa il commissario Mendez, a cui confessa di aver visto una donna misteriosa recarsi nel luogo dove è stata ritrovato il cadavere di Marcia. Non solo, il custode rivela il suo sospetto: Genoveva potrebbe essere la responsabile del delitto. Questo è il secondo omicidio in cui è coinvolta la Salmeron. Ricordiamo, infatti, che proprio lei uccide Ursula Dicenta!