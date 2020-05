Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe lascia la soap? L’ultima carta

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe annuncia di essere pronto a lasciare Acacias

Felipe lascia la soap di Una Vita? Le anticipazioni spagnole annunciano la partenza dell’Alvarez Hermoso! Potrebbe rappresentare l’uscita di scena dell’attore Marc Parejo? Al momento, le notizie parlano della decisione che l’avvocato prenderà nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna. Lui stesso annuncerà di essere pronto a lasciare per sempre Acacias. Il motivo? Attualmente i telespettatori spagnoli stanno assistendo una dura guerra legale tra Felipe e Genoveva. I due si sono sposati, ma il loro matrimonio non procede chiaramente a gonfie vele, anzi. L’Alvarez Hermoso ha ormai compreso che la Salmeron è una persona senza alcuno scrupolo di coscienza, disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi. Ma, cosa più importante, l’avvocato ha capito che Genoveva ha ucciso la sua amata Marcia. Proprio a quest’ultima, Felipe promette che riuscirà a vendicarsi contro la Salmeron. Per questo motivo, non possiamo pensare che l’Alvarez Hermoso abbandoni così improvvisamente Acacias.

Felipe lascia Una Vita? L’Alvarez Hermoso accusato di abuso, anticipazioni spagnole

Felipe vuole vendicarsi contro Genoveva per la morte di Marcia, ma annuncerà la sua partenza. Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono l’Alvarez Hermoso certo della sua decisione. Non sta certamente vivendo un periodo felice nel ricco quartiere. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, deve rispondere in tribunale a una sconvolgente accusa: la sua domestica Laura lo denuncia per abuso. In realtà, Felipe non ha mai abusato della giovane. Si tratta, infatti, di un losco piano di Genoveva. Il Commissario Mendez intuisce che dietro la confessione di Laura ci sia pressione da parte della Salmeron. Nonostante ciò, quest’ultima riesce ancora a trionfare in tribunale. Ed è proprio a questo punto che Felipe annuncerà di essere pronto a lasciare Acacias.

Una Vita anticipazioni, Felipe lascia Acacias? Gli ultimi indizi fanno sperare i fan

Felipe lascia davvero Acacias? Clara Garrido, interprete di Genoveva, ha condiviso in queste ore su Instagram una foto che la ritrae sul set proprio con Marc Perejo. Gli attori, ovviamente, stanno girando le scene con le dovute precauzioni. Dunque, sembra che l’Alvarez Hermoso faccia ancora parte della trama. In effetti, qualche giorno fa, Felipe affermava di essere costretto a trovare una nuova strategia per riuscire a sconfiggere Genoveva. L’avvocato ha, infatti, un’ultima carta da giocare: trovare Santiago Becerra e riportarlo in Spagna per dire tutta la verità sulla Salmeron!