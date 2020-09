Anticipazioni Una Vita, Marcia scompare: Genoveva vuole liberarsi di lei

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la scomparsa di Marcia! La nuova domestica di Felipe sparisce nel nulla e nessuno sembra sapere dove si trovi. In particolare, il pubblico vedrà Felipe fortemente preoccupato per la sparizione della brasiliana. L’Alvarez Hermoso, sin da subito, ha dimostrato di essere fortemente interessato a Marcia, con cui avvia una relazione segreta! Mentre cerca di vendicare i suoi vicini di Acacias, conquistando il cuore di Genoveva, segretamente l’avvocato si lega sentimentalmente alla domestica. Ed ecco che avviene il colpo di scena inaspettato! Il tutto accade quando Felipe rende nota la sua relazione con Marcia, chiudendo così con la Salmeron. Quest’ultima, però, non reagisce affatto bene alla decisione presa dall’Alvarez Hermoso, tanto che chiede a Ursula di sbarazzarsi per sempre di Marcia! A questo punto, la Dicenta segue ciò che le viene detto dalla nuova dark lady e fa in modo che la domestica brasiliana sparisca nel nulla! Tutti dimostrano di essere preoccupati per la sua scomparsa, in particolare Felipe.

Marcia scompare, Una Vita anticipazioni: Felipe preoccupato, Genoveva e Ursula pronte a tutto

Felipe è molto preoccupato per l’improvvisa scomparsa di Marcia. A chiedere a Ursula di trovare una soluzione per allontanare la domestica dall’avvocato è Genoveva. La nuova dark lady di Acacias è gelosa del rapporto che si crea tra Felipe e Marcia. Per tale motivo, chiede alla Dicenta di sbarazzarsi definitivamente della domestica brasiliana. In questo modo, la Salmeron è sicura di poter avere via libera con l’avvocato. Inizialmente, l’Alvarez Hermoso crede che Marcia sia fuggita volontariamente da Acacias poiché spaventata dai pettegolezzi dei vicini sulla loro relazione. Genoveva e Ursula dimostrano di essere sempre più astute, in quanto riescono a coprire le loro tracce senza destare sospetti. A essere fortemente preoccupata per la scomparsa di Marcia è Casilda. La giovane domestica cerca, infatti, di aiutare Felipe a ritrovarla.

Una Vita anticipazioni italiane 2020: la scomparsa di Marcia, Genoveva vuole conquistare Felipe

Dopo la morte di Samuel, Genoveva riesce a riaprire il suo cuore solo a Felipe. Questo sentimento non è corrisposto dall’avvocato, che invece si mostra interessato a Marcia. L’Alvarez Hermoso dimostra ancora di più di amare la domestica, quando quest’ultima scompare. Non perde le speranze, ma continua a cercare la sua amata. Nel frattempo, durante questa fase della trama, a vivere momenti di sconforto sono anche Emilio e Cinta. La storia d’amore dei due giovani sembra essere davvero impossibile! Per loro si presenta un nuovo ostacolo!