Una Vita trama Spagna: Antonito rifiuta l’ex amante, la reazione di Lolita

Felipe continua la sua lotta contro Genoveva e, questa volta, mette in atto un piano per accusarla pubblicamente e far tornare il sereno nel matrimonio della coppia Palacios

Tra Antonito e Lolita torna finalmente il sereno nelle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna. Le anticipazioni spagnole annunciano il riavvicinamento ufficiale di questa coppia. Il tutto accade grazie a Felipe, che decide di mettere alla prova l’amore del giovane Palacios per convincere Lolita. L’Alvarez Hermoso, tornato ad Acacias dopo aver fatto visita a Tano a Vienna, riceve il corteggiamento di Natalia Quesada. Quest’ultima, giunta del quartiere spagnolo con il fratello Aurelio, è un’alleata di Genoveva. Prima ancora di questa alleanza, la nuova arrivata segue le istruzioni del fratello e si inserisce nel matrimonio di Antonito e Lolita, provocando una rottura.

Infatti, Natalia seduce il Palacios e lo conquista. La Casado, intanto, viene a conoscenza della situazione e becca addirittura i due insieme. Dopo di che, finisce in ospedale e affronta un periodo molto difficile. Antonito fa di tutto per farsi perdonare da Lolita, che decide di dargli un’altra opportunità. E mentre il giovane Palacios scompare durante una missione in Africa, Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe. In questo modo, la Salmeron intende tenere sotto controllo l’avvocato. Il piano della dark lady prosegue e la Quesada cerca di passare agli occhi dell’avvocato come una vittima. Sapendo che Genoveva è una persona disposta a tutto pur di ottenere i suoi scopi, Felipe crede immediatamente che Natalia sia in pericolo.

In realtà, questo fa parte di un piano di Genoveva, che non ha messo in conto un dettaglio: tra Felipe e Natalia potrebbe davvero nascere un amore. In effetti, l’Alvarez Hermoso appare realmente interessato della Quesada, che sembra ricambiare. Intanto, per permettere ad Antonito e Lolita di tornare alla serenità di un tempo, l’avvocato mette in atto un piano. Natalia cerca di sedurre il Palacios, mentre Felipe conduce la Casado nella stanza per farle assistere alla scena. Ed ecco che Antonito rifiuta la sua ex amante ed esprime parole importanti sul suo matrimonio.

Lolita entra nella stanza e abbraccia immediatamente il suo amato. Per la coppia è arrivato il momento di lasciare il passato alle spalle e scatta un bel bacio passionale! Dopo la sua scomparsa in Africa, fortunatamente il Palacios torna ad Acacias. Ma Antonito non è più quello di un tempo. Sin da subito, i suoi cari si rendono conto che le sue idee politiche sono cambiate, in modo abbastanza negativo!

Dopo quanto accaduto, intanto, Felipe decide di accusare pubblicamente Genoveva, prendendo le difese di Natalia! L’Alvarez Hermoso è convinto che la Quesada abbia sedotto Antonito, in passato, poiché costretta dalla Salmeron.