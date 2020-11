Una Vita puntate spagnole: Antonito torna, ma non è più come prima

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano il ritorno di Antonito ad Acacias! Ma attenzione: il giovane Palacios torna nel ricco quartiere spagnolo cambiato. Il figlio di Ramon parte per il Marocco, con l’obbiettivo di portare a termine un’importante missione per la Spagna, dopo che lo scoppio della guerra. Lolita, quando viene messa al corrente della situazione, si oppone a questa partenza. Poi, con l’aiuto di Ramon, Antonito riesce a convincere la moglie che questa è la scelta giusta da prendere. Ed ecco che il giovane Palacios parte e lascia Acacias, raggiungendo il Marocco. Improvvisamente, i suoi cari non ricevono più sue notizie e non possono non temere il peggio!

La scomparsa improvvisa di Antonito getta nello sconforto più totale la famiglia Palacios, che riceve una notizia sconvolgente! Scendendo nel dettaglio, un diplomatico che porta la sigla A.P.R. ha subito un gravissimo incidente nel Nord Africa. A questo punto, Lolita a Ramon cadono nella disperazione e iniziano a temere il peggio, poiché credono che si tratti proprio di Antonito. Subito dopo, giunge ad Acacias un’altra notizia: il diplomatico è ancora vivo. Ma la situazione è destinata a peggiorare, visto che scoprono che il giovane non è tornato in Spagna insieme ai suoi compagni!

Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, dopo aver fatto perdere le sue tracce, Antonito torna ad Acacias facendo una grande sorpresa a suo padre Ramon e a sua moglie Lolita. Il diplomatico con l’acronimo A.P.R. non era lui. Ma questo viaggio nel Nord Africa ha profondamente cambiato il giovane Palacios! Tutti nel quartiere spagnolo, in pochissimo tempo, notano questo importante cambiamento in Antonito. Cos’è accaduto davvero in Africa? Le sue posizioni conservatrici sono state radicalizzate.

Il figlio di Ramon non perde tempo e si lascia andare pubblicamente, con un discorso politico radicalizzato! Non solo, il Palacios si scontra anche con un vicino di Acacias, Miguel. Di fronte a questo profondo cambiamento del figlio, Ramon cerca di trovare una soluzione. In particolare, il marito di Carmen tenta di farlo ragionare, ma invano. Infatti, sembra proprio che Antonito non abbia alcuna intenzione di modificare il suo nuovo pensiero. Non solo, un suo articolo radicale suscita non poche polemiche nel quartiere.

Dopo il tradimento che ha causato non pochi dispiaceri a Lolita, Antonito torna a far discutere. Cos’è realmente accaduto al Palacios nel Nord Africa? Sicuramente, nel corso delle prossime puntate spagnole, verrà fatta chiarezza su questo punto così misterioso.