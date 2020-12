Una Vita puntate spagnole: l’assasino di Felicia confessa, un altro omicidio

Finalmente l’assassino di Felicia confessa! Questo è ciò che riportano le nuove anticipazioni spagnole di Una Vita. A uccidere la ristoratrice, come già ha scoperto Felipe, è Soledad. Si tratta della domestica di Marcos Bacigalupe, l’uomo che arriva ad Acacias e inizia una relazione con Felicia. Subito dopo la morte di quest’ultima, il nuovo arrivato inizia a indagare per trovare l’assassino. Per diversi mesi le sue ricerche lo portano a pensare che a uccidere Felicia siano stati Aurelio e Natalia Quesada, con cui ha dei conti in sospeso. I due fratelli giungono ad Acacias e dimostrano subito di avere dei problemi con Marcos. In effetti, i tre condividono un passato in Messico. Il Bacigalupe fa in modo che Natalia venga arrestata, dopo aver scoperto che proprio lei è passata di fronte all’abitazione di Felicia quando è stata uccisa.

A salvare Natalia ci pensano Genoveva e Felipe. La Salmeron è un’alleata dei Quesada e, in particolare, inizia una relazione segreta con Aurelio e una grande amicizia con Natalia. L’Alvarez Hermoso, invece, dimostra di provare dei sentimenti forti nei confronti della giovane Quesada. Pertanto, entrambi sono pronti a tutto pur di salvarla dal carcere. Proprio qui, la ragazza confessa a Genoveva che in Messico, anni fa, Marcos aveva abusato di lei! Dopo un sacrificio della Salmeron e un piano messo in atto da Felipe, Natalia esce di prigione. Ed ecco che spunta fuori il nome di Soledad, come la reale responsabile della morte di Felicia. Pare che la donna sia gelosa della storia d’amore della ristoratrice con Marcos. Questo sarebbe il motivo per cui la uccide, in quanto innamorata del Bacigalupe.

Marcos sta per uccidere la sua domestica, dopo aver scoperto la verità. A fermarlo è la faccia sconvolta di sua figlia Anabel. A questo punto, l’assassina riesce a fuggire e ad aiutarla ci pensa Aurelio. Quest’ultimo le offre riparo, ma in cambio dovrà fare qualcosa per lui: uccidere un uomo. Intanto, Marcos chiede scusa a Mendez e gli fa sapere che Soledad ha finalmente confessato di aver ucciso Felicia. La notizia sulla confessione della domestica fa il giro del quartiere e la polizia inizia a cercarla. Improvvisamente Felipe e Natalia scoprono che nel quartiere è avvenuto un altro omicidio: Pierre Caron è stato ucciso!

L’uomo è colui che avrebbe voluto mettere Natalia alle strette ed è proprio questo il motivo per cui Aurelio chiede a Soledad di ucciderlo. La giovane Quesada, pertanto, non può non pensare che suo fratello sia coinvolto nel nuovo omicidio. Aurelio confessa, ben presto, a Genoveva che a uccidere Pierre è stata Soledad, la quale si trova chiusa in un capanno.