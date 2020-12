Una Vita puntate spagnole, Felipe scopre il segreto: l’amante di Genoveva

Nel corso delle puntate spagnole di Una Vita, che andranno in onda questa settimana, Felipe scopre un segreto riguardante la vita sentimentale di Genoveva. Ormai non sono più sposati, ma l’Alvarez Hermoso resta comunque senza parole quando si ritrova di fronte alla realtà. Il tutto accade quando l’avvocato si allea con la Salmeron per salvare Natalia Quesada, finita in prigione. Il pubblico di Canale 5 conoscerà questo nuovo personaggio tra diversi mesi. Intanto, le anticipazioni spagnole rivelano che la ragazza, amica di Genoveva, mette in atto un piano ideato da quest’ultima: sedurre Felipe. Natalia riesce nel suo intento, ma accade qualcosa di inaspettato. Sia lei che l’Alvarez Hermoso iniziano a provare dei sentimenti veri! Dunque, il gioco della Salmeron – creato per tenere sotto controllo Felipe – porta a un risultato completamente diverso.

Genoveva decide di dare una svolta a questo suo piano, ma ecco che la giovane Quesada finisce in carcere, accusata di aver ucciso Felicia! A esserne certo è Marcos, l’uomo che la ristoratrice ha amato prima di perdere la vita. Felipe e la Salmeron sono pronti a tutto pur di far uscire di prigione Natalia. In particolare, Genoveva tenta di capire cosa è accaduto in passato tra la Quesada e Marcos. Quest’ultimo, intanto, viene a sapere che la ragazza potrebbe essere rilasciata a breve. Felipe, nel frattempo, si reca da Aurelio, il fratello di Natalia, per dargli notizie sul caso. L’alleato di Marcos vuole che la ragazza venga estradata in Francia per farle fare il processo lì, ma Aurelio assicura che non permetterà che ciò avvenga, anche se si ritroverà costretto a infrangere le regole!

Ed ecco che in questo momento, spunta Genoveva in soggiorno! Felipe non ha alcun dubbio: tra la sua ex moglie e Aurelio c’è in corso una relazione amorosa segreta! Si tratta di un nuovo amore per Genoveva? Pare che i due, in realtà, non provino dei forti sentimenti l’uno verso l’altra! Il Quesada, di recente, ha chiesto la mano alla figlia di Marcos, Anabel, di diversi anni più giovane di lui. Ovviamente il grande amore di Felicia non ha intenzione di permettere ad Aurelio di stare insieme alla figlia. Ma, intanto, il Quesada cede alla passione con Genoveva e la loro alleanza diventa così molto più complessa.

La Salmeron non ha alcuna intenzione di abbandonare Natalia in questi momenti difficili, tanto che riesce a trovare il modo per trascorrere la notte al suo fianco. A questo punto, la giovane confessa a Genoveva di essere stata abusata da Marcos, anni fa in Messico. Dopo ciò, Felipe arriva in carcere con l’ordine di rilascio per la Quesada. In seguito, la dark lady di Acacias incontra Marcos e gli fa sapere che è a conoscenza della verità!