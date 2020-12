Una Vita: Felipe scopre chi ha ucciso Felicia, pronto un attentato

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Felipe scoprirà la verità sulla morte di Felicia! L’Alvarez Hermoso sta indagando poiché vuole mettere in salvo Natalia Quesada, la donna che dopo Marcia riesce a entrare nel suo cuore. La giovane, però, viene accusata di aver ucciso la ristoratrice, deceduta a causa di un avvelenamento. Ad accusare Natalia di essere la colpevole dell’omicidio di Felicia è Marcos. Il pubblico di Canale 5 conoscerà questi nuovi protagonisti solo tra qualche mese. Le anticipazioni rivelano che si tratta del grande amore della Pasamar. L’uomo indaga e i suoi sospetti ricadono inevitabilmente sui fratelli Aurelio e Natalia Quesada, con cui ha dei conti in sospeso. Infatti, i tre si conoscono da moltissimo tempo e condividono un passato in Messico. Marcos è certo che i suoi nemici abbiano ucciso la sua amata Felicia per vendicarsi. In effetti, Mendez scopre che la sera in cui la ristoratrice ha perso la vita, Natalia è passata di fronte alla sua abitazione.

I sospetti ricadono così sulla giovane, che intanto si avvicina a Felipe su richiesta di Genoveva. Per tenere sotto controllo l’avvocato, la Salmeron chiede alla Quesada – lei e Aurelio sono i suoi nuovi alleati – di utilizzare le sue armi di seduzione. Ma ecco che Felipe e Natalia iniziano a provare dei sentimenti veri l’uno nei confronti dell’altra e la situazione sfugge di mano a Genoveva. Proprio quando la Salmeron si rende conto della cosa, la giovane Quesada viene arrestata. A questo punto, la nuova dark lady di Acacias si allea con l’Alvarez Hermoso, per aiutare la ragazza a uscire di prigione.

Nel corso delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in Spagna, Felipe scoprirà che è stata Soledad a uccidere Felicia. Ciò accadrà quando Genoveva chiederà ad Aurelio di chiedere perdono a Marcos, dopo il loro ultimo scontro nel centro del quartiere. Il Quesada inizialmente si rifiuterà, ma poi per il bene della sorella deciderà di porgere le sue scuse al nemico. La Salmeron si recherà in prigione per parlare con Natalia, la quale avrà appena avuto un incubo. La ragazza si sveglierà con la febbre. A questo punto, Genoveva capirà che la chiave di tutto sono gli incubi che la Quesada ha su Marcos: cosa accadde anni fa in Messico?

Ed ecco che, secondo le anticipazioni spagnole, Felipe scoprirà che Mendez aveva scritto il nome di Soledad come assassina di Felicia. Chi è la presunta colpevole dell’omicidio della ristoratrice? Il pubblico di Canale 5 la conoscerà tra qualche tempo. Interpretata da Silvia Marty (Ingrid di Paso Adelante), Soledad è la domestica di Marcos. I due diventano amanti, ma ben presto i telespettatori spagnoli hanno scoperto che le intensioni della donna non sono per nulla positive. Insieme a Fausto, un uomo che si trova in carcere, la domestica pianifica un attentato ad Acacias! I due hanno intenzione di mettere in atto un attacco anarchico.

L’idea è di Fausto e, inizialmente, Soledad sembra non essere d’accordo. Ma poi, quando il suo amico del passato la minaccia di rivelare il suo segreto, la donna si ritrova costretta a collaborare con lui!