Una Vita trama Spagna, storia di Anabel e Aurelio: differenza d’età, segreti

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’ingresso nella trama di Marcos e Anabel Bacigalupe, interpretati rispettivamente da Marcial Álvarez e Olga Haenke. Non solo, giungono ad Acacias anche i due fratelli Quesada, Aurelio e Natalia, interpretati da Carlos De Austria – già conosciuto per il suo ruolo di Cristobal ne Il Segreto – e Astrid Janer. Ma i primi due, padre e figlia, entrano a far parte della trama della soap spagnola molto tempo prima e, sin da subito, dimostrano di avere non pochi segreti. Marcos è un vedovo di mezza età che, dopo più di 30 anni, rivede Felicia, sua vecchia amica d’infanzia. L’uomo confessa alla madre di Emilio di essere giunto ad Acacias per motivi finanziari. Anabel dimostra, invece, di essere tormentata dal suo passato e instaura subito un rapporto di amicizia con Camino. La ragazza non passa inosservata nel ricco quartiere spagnolo, dove però fa fatica ad ambientarsi.

Con il tempo tra Marcos e Felicia si riaccende l’amore, ma accade qualcosa di sconvolgente! La ristoratrice muore e il Bacigalupe si ritrova a indagare su quanto può essere accaduto. Intanto, arriva nel quartiere Aurelio, il quale dimostra di essere una conoscenza di Marcos e sua figlia Anabel. Cos’è accaduto tra loro anni prima? Con il passare del tempo, la ragazza racconta una parte della verità. In Messico era fidanzata con Aurelio, ma lo ha piantato sull’altare. La giovane ammette di avere paura di lui, il quale sa essere abbastanza vendicativo.

Ma ecco che il Quesada riesce a riavvicinarsi ad Anabel, per cui prova un fortissimo interesse. Tra i due c’è una grande differenza d’età e forse proprio per questo Marcos disapprova la loro relazione. Quando scopre che la figlia si sta nuovamente vedendo con Aurelio, il Bacigalupe appare molto agitato e ha una dura reazione: rinchiude in casa Anabel. Soledad, amante e cameriera di Marcos, si rende conto che la ragazza è felice insieme al Quesada, pertanto la incoraggia a continuare la loro relazione.

Anabel decide addirittura di rubare le chiavi e di fuggire di casa, proprio per incontrarsi con Aurelio. Ma cosa è davvero successo tra loro in passato? Perché Marcos odia così tanto il Quesada? C’è un grande mistero intorno a questa storia. Le anticipazioni spagnole, però, rivelano che Anabel si reca nelle scuderie con Aurelio e qui scoppia la passione. I due, infatti, trascorrono la notte insieme! Sembra proprio che questa storia d’amore, però, non sia destinata a durare nel tempo.