Una Vita puntate spagnole, chi ha ucciso Felicia? il presunto assassino

Proseguono le indagini sulla morte di Felicia, nel corso delle puntate di Una Vita in onda in Spagna. Le anticipazioni spagnole annunciano una svolta, che rivela il presunto assassino della madre di Emilio e Camino

Le anticipazioni spagnole di Una Vita hanno annunciato, qualche settimana fa, la morte di Felicia! Ebbene sì, la madre di Camino ed Emilio perde la vita e anche in modo abbastanza misterioso! Il decesso della ristoratrice avviene durante il brevissimo salto temporale. In questi mesi, la donna muore e nessuno sembra conoscere le reali cause. Infatti, si crea subito un mistero intorno alla morte di Felicia. Ad annunciare ai telespettatori che la madre di Emilio è morta ci pensano Ramon e Liberto. I due mostrano tutto il loro dispiacere a Marcos, l’uomo che è sentimentalmente legato a Felicia. Quanto accade alla donna non viene mostrato, poiché avviene durante il salto temporale. Dunque, il pubblico spagnolo al momento sta cercando delle risposte insieme ai vicini di Acacias. In particolare, a iniziare le indagini ci pensa Marcos. Quest’ultimo non crede affatto che la morte di Felicia sia legata a un fatto accidentale, anzi. L’uomo è ormai convinto che la sua amata sia stata uccisa. Ma da chi? Le sue indagini proseguono e le anticipazioni spagnole rivelano nuovi dettagli.

Come già è stato rivelato qualche settimana fa, Felicia è morta a causa di un avvelenamento. A scoprire questo fondamentale dettaglio è sempre Marcos, il quale decide di assumere per questo caso Mendez, che ora lavora ad Acacias come investigatore privato. Oltre ciò, decide di non svelare a nessuno le sue ultime scoperte. Attraverso una confessione della domestica Soledad, l’uomo scopre un altro particolare molto importante. Scendendo nel dettaglio, la cameriera rivela a Marcos che, nelle settimane precedenti la morte di Felicia, Natalia Quesada passava spesso di fronte alla loro abitazione. Dunque, potrebbe essere lei l’assassina della Pasamar. A questo punto, Marcos decide di svelare a Mendez questo pezzo del puzzle. Non solo, l’uomo confessa alla domestica i suoi sospetti: Natalia, secondo lui, è l’assassina di Felicia!

La Quesada uccide Felicia? I telespettatori italiani non conoscono ancora questo nuovo personaggio. Insieme al fratello Aurelio, Natalia arriva ad Acacias con un piano ben preciso. I due nuovi arrivati dimostrano subito di avere un conto in sospeso proprio con Marcos! Dunque, potrebbero essere loro i responsabili della morte di Felicia. Intanto, i due fratelli Quesada causano non pochi problemi al matrimonio di Antonito e Lolita. Il giovane Palacios tradisce sua moglie con Natalia! Non solo, quest’ultima si allea con la nuova dark lady: Genoveva Salmeron. Pertanto, i telespettatori spagnoli ora attendono interessanti colpi di scena nella trama!