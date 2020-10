Una Vita puntate spagnole, ecco com’è morta Felicia: svelato il segreto

La trama di Una Vita in Spagna si fa sempre più ricca di suspense. Nel corso delle passate puntate spagnole, i telespettatori hanno scoperto che Felicia è morta! Il tutto è avvenuto subito dopo il salto temporale di alcuni mesi. Durante questo periodo di tempo, la donna ha perso la vita in modo decisamente misterioso. In effetti, si è creato un nuovo mistero all’interno della trama della soap spagnola. A rivelare ai telespettatori che Felicia è morta ci hanno pensato Ramon e Liberto. I due hanno mostrato il loro cordoglio a Marcos, legato alla Pasamar. Il decesso della madre di Camino ed Emilio non è stata mostrato, in quanto avvenuto durante il salto temporale. Ma non è stata neanche chiarita e spiegata dai personaggi. Sin da subito, Marcos sceglie di mettersi alla ricerca di qualunque indizio che possa dare anche a lui delle spiegazioni sulla morte di Felicia. Ed ecco che nel corso della puntata andata in onda ieri in Spagna, i telespettatori hanno scoperto com’è avvenuto questo improvviso decesso. Il mistero non viene completamente risolto, ma un dettaglio può ora aiutare le indagini.

Felicia muore, anticipazioni spagnole Una Vita: la verità sulla morte della madre di Camino ed Emilio

La morte di Felicia è stata annunciata dalle anticipazioni spagnole insieme a quella di Bellita. Per fortuna la cantante non è davvero morta, tanto che dopo pochissimo tempo esce allo scoperto. Su quanto accaduto alla povera ristoratrice resta un mistero. Marcos non si arrende e continua a indagare sulla morte della sua amata, convinto che non sia avvenuta in modo accidentale. In effetti, l’uomo scopre che Felicia è morta a causa di un avvelenamento! Chi ha avvelenato la povera ristoratrice? Marcos decide di tacere e di non rivelare a nessuno quanto scoperto. Nel frattempo, assume il Commissario Méndez, il quale ora lavora come investigatore privato.

Una Vita anticipazioni spagnole: Felicia è stata avvelenata, chi l’ha uccisa? Continuano le indagini

Marcos vuole assolutamente scoprire chi ha ucciso la sua Felicia. Non resta ora che attendere per scoprire cos’è realmente accaduto alla ristoratrice. Intanto, i telespettatori italiani stanno attualmente assistendo a un duro momento della famiglia Pasamar. Con un flashback, il pubblico ha scoperto cosa accadde a Camino e qual è il motivo per cui ora Emilio è costretto a sposare la figlia di Ledesma. Le anticipazioni rivelano che proprio Felicia, nelle prossime settimane, sceglie di sacrificarsi per permettere al figlio di non rinunciare alla sua storia d’amore con Cinta.