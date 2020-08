Una Vita, Bellita non è davvero morta: José rivela la verità a Rosina

Bellita di Una Vita non è davvero morta! La cantante di Acacias 38 è viva e la prima a scoprire questa sconvolgente verità è Rosina. Quest’ultima, non appena viene a conoscenza della morte della sua vicina, inizia a indagare. José è appena tornato nel ricco quartiere spagnolo dopo aver trascorso qualche tempo da Cinta. Quando torna ad Acacias il chitarrista annuncia che Bellita è morta. Ovviamente la notizia non può non sconvolgere tutti i vicini. In particolare, le anticipazioni spagnole annunciano che Rosina e Susana appaiono abbastanza perplesse dal comportamento di José. Il musicista, infatti, non dimostra di essere particolarmente addolorato per la morte della moglie, anzi. Durante il funerale della cantante, il Dominguez trascorre il tempo in compagnia della domestica Alodia. Ed è per questo atteggiamento che i sospetti di Rosina si fanno sempre più forti. Scendendo nel dettaglio, la moglie di Liberto è convinta che Josè e la cameriera abbiano ucciso Bellita per vivere la loro storia d’amore senza intralci. La verità, invece, è un’altra.

Una Vita anticipazioni spagnole, Bellita non è morta e si sta nascondendo: Rosina scopre la verità

Bellita è viva, ma non si conosce ancora il motivo per cui José sia arrivato ad Acacias con la notizia sulla sua morte. Perché la cantante si sta nascondendo e finge di essere morta? Rosina viene a conoscenza della verità quando il Dominguez la fa entrare con la forza all’interno della sua abitazione, con l’aiuto di Alodia. La madre di Leonor inizia a chiamare aiuto e cerca di fuggire, ma José le tappa la bocca con una mano. Convinta di essere la prossima vittima del Dominguez, Rosina morde a quest’ultimo la mano. Alodia cerca di rassicurarla, ma non c’è nulla da fare. La moglie di Liberto inizia così a pregare José di non ucciderla. Il musicista appare sconvolto di fronte alle preghiere della donna, in quanto il suo scopo non è quello di ucciderla. In realtà, José e Alodia vogliono raccontare a Rosina cos’è accaduto a Bellita!

Anticipazioni spagnole Una Vita: José confessa a Rosina la verità su Bellita

José e Alodia invitano Rosina nel soggiorno e proprio qui appare Bellita! La Rubio non riesce a credere a ciò che sta vedendo, tanto che inizialmente crede di essere di fronte al fantasma dell’amica. Bellita inizia a parlare e annuncia così a Rosina che non è morta. A questo punto, la Rubio deve mantenere il segreto, ma non riesce a mentire a Susana. Proprio con la sarta ripercorre il momento in cui ha scoperto che Bellita è viva.