Una Vita anticipazioni spagnole, Bellita muore: mistero sulla morte

Una Vita in Spagna sta dando il suo addio a Bellita! Le anticipazioni spagnole annunciano la morte della moglie di José Miguel. Una bruttissima notizia per i fan della nota soap, che si sono affezionati a questo simpatico personaggio. Ma attenzione a questa fase della trama: intorno alla morte di Bellita girerà un inquietante mistero. Non sappiamo, infatti, come l’artista abbia perso la vita. Gli stessi vicini di Acacias 38 cercheranno di scoprire come possa essere avvenuta questa tragedia in Argentina. Ad annunciare a tutti il dramma sarà José. Il Dominguez tornerà nel ricco quartiere e rivelerà ai suoi vicini che purtroppo la moglie ha perso tragicamente la vita. In quello stesso pomeriggio, verranno organizzati i funerali di Bellita. Ed ecco che proprio durante il saluto alla madre di Cinta, i presenti inizieranno ad avere qualche sospetto nei confronti di José. Sarà stato quest’ultimo a provocare la morte della cantante? Questo sarà un mistero che coinvolgerà vari vicini del quartiere!

Una Vita anticipazioni spagnole, Bellita muore: mistero intorno alla sua morte, i vicini iniziano a sospettare di José

Le anticipazioni spagnole parlano dell’inquietante funerale di Bellita. Vi abbiamo già rivelato che i due coniugi Dominguez decidono di lasciare Acacias per raggiungere Cinta ed Emilio in Argentina. Durante questo viaggio accade una vera e propria tragedia. Nel dettaglio non sappiamo cosa succede alla povera cantante, ma nelle prossime puntate José riuscirà a insospettire tutti. In particolare, i presenti ai funerali saranno sorpresi nel vedere il Dominguez molto vicino ad Alodia, la cameriera. Successivamente si renderanno conto che la giovane avrà un atteggiamento alquanto strano. Non solo, qualche ora dopo, i vicini beccheranno José ridere insieme ad Alodia!

Anticipazioni spagnole Una Vita: José si intrattiene con la cameriera Alodia dopo la morte di Bellita, Rosina vuole vederci chiaro

Rosina non perderà tempo e dimostrerà di voler scoprire tutta la verità sulla morte di Bellita. In particolare, la moglie di Liberto vorrà sapere cosa accade tra José e Alodia. La madre di Leonor inizierà a pensare che tra loro ci sia qualcosa di più di un rapporto lavorativo. I suoi sospetti aumenteranno, il giorno dopo, quando apprenderà che il vedovo non avrà alcuna intenzione di prendere parte all’omaggio in onore della sua defunta moglie, organizzato da Jacinto e Servante. Nel frattempo, José continuerà a nascondere quanto realmente accaduto a Bellita in Argentina. Non ci resta che attendere per scoprire la verità e per svelare questo nuovo mistero.