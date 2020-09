Anticipazione Una Vita, Emilio colpisce il ricattatore: Felicia si sacrifica

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un duro momento per Emilio e la sua famiglia. Il giovane Pasamar è pronto a pianificare il suo futuro con Cinta, ma accade per lui qualcosa di inaspettato. Ad Acacias giungono Ledesma e sua figlia Angelines. Diverso tempo fa, il ragazzo promise al misterioso uomo che avrebbe sposato la figlia. Il motivo per cui Emilio fece questa promessa è collegato a ciò che è accaduto a Camino. Quest’ultima fu abusata dal figlio dei proprietari di Valdeza. Accecato dalla rabbia, il Pasamar uccise il ragazzo. Nessuno scoprì mai la verità sul delitto commesso da Emilio, fatta eccezione per Ledesma, che osservò tutta la scena. L’uomo approfittò della situazione e iniziò a ricattare il Pasamar, il quale fu costretto a cedere. Ora Emilio deve sposare Angelines. Pertanto, si ritrova a dover chiudere nuovamente la sua relazione con Cinta. La figlia di Bellita non ha alcuna intenzione di arrendersi e, con l’aiuto di Antonito, tenta di trovare una soluzione. Ben presto, il Pasamar scopre che Angelines non vuole sposarlo, in quanto è innamorata di un altro ragazzo. Nonostante ciò, la giovane non trova il coraggio di ribellarsi al volere del padre. La situazione si complica sempre di più!

Una Vita anticipazioni: Emilio colpisce Ledesma e finisce in guai più seri

Emilio e Cinta cercano di mettere in atto un piano per risolvere questo complicato problema. Il Pasamar, però, informa la sua amata che le cose non sono andate come loro si aspettavano. Nonostante ciò, tra loro scoppia la passione e accade l’inaspettato: Ledesma li becca mentre si stanno baciando. L’uomo si scaglia contro la coppia e, in particolare, insulta Cinta! Di fronte a questo atteggiamento, Emilio non riesce a trattenere la rabbia e lo colpisce con un pugno in faccia! Ora i guai del Pasamar sono ancora più importanti: Ledesma potrebbe rivelare la verità su quanto accaduto in passato! Felicia, profondamente provata da questa situazione, consiglia al figlio di lasciare Acacias. Emilio e Cinta decidono così di fuggire insieme e confessano il loro piano a Camino e a Josè. A quest’ultimo chiedono aiuto per trovare un lavoro in Argentina.

Emilio e Cinta vogliono fuggire, Anticipazioni Una Vita: il sacrificio di Felicia

Dopo aver pensato alla fuga con Emilio, Cinta si scusa con Felicia per i problemi che ha causato. A questo punto, il pubblico vedrà la proprietaria del ristorante di Acacias fare una misteriosa chiamata a Ledesma. Improvvisamente, l’uomo torna ad Acacias ed Emilio scopre il sacrificio di sua madre. Scendendo nel dettaglio, Felicia decide di sposare Ledesma e cerca poi di convincere Emilio ad accettare questa situazione, in quanto non scendendo a compromessi le loro vite diventerebbero un inferno. Ovviamente, il giovane Pasamar si oppone alla decisione della madre!