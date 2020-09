Anticipazioni Una Vita, Emilio e Cinta rottura: lui deve sposare Angelines

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Emilio e Cinta tornano insieme. La giovane coppia si è da poco separata, a causa di un oscuro segreto che nasconde l’intera famiglia Pasamar. Felicia e i suoi due figli hanno qualche scheletro nell’armadio. Ed è proprio questo il motivo per cui la storia d’amore di Cinta ed Emilio viene attaccata da nuovi problemi. Il tutto accade quando giungono ad Acacias Copernico Ledesma e sua figlia Angelines. Con il loro arrivo si scopre che Emilio è già promesso sposo della ragazza! Ma perché il giovane Pasamar è costretto a sposare la nuova arrivata? Questa situazione è strettamente collegata con il motivo per cui oggi Camino non parla. La figlia di Felicia ha perso la parola qualche anno fa, quando ha vissuto un momento devastante. Scendendo nel dettaglio, Camino ha subito un abuso nel paese in cui viveva prima di arrivare ad Acacias. Emilio, profondamente sconvolto per quanto accaduto, ha aggredito il colpevole. Quest’ultimo è caduto e, dopo aver sbattuto la testa su una pietra, è morto. Proprio in questa circostanza entra in scena Ledesma, che ha assistito alla scena!

Una Vita anticipazioni, Emilio e Cinta: arriva Angelines, la promessa sposa del Pasamar

Ledesma potrebbe far finire in carcere Emilio. Proprio per tale motivo e per evitare ripercussioni sulla sua famiglia, il Pasamar è costretto a rispettare la promessa che ha fatto tempo fa: sposare Angelines. Come testimone di quanto accaduto anni prima, Copernico sembra avere il coltello dalla parte del manico. La notizia su questo imminente matrimonio tra Emilio e Angelines sconvolge non poco Cinta, la quale viene informata della situazione proprio da Ledesma. Fortemente delusa per cosa sta accadendo, Cinta reagisce in malo modo, tanto che schiaffeggia il Pasamar. Sebbene cerchi di voltare pagina, la figlia di Bellita non riesce a dimenticare Emilio e chiede ad Antonito di aiutarla a incontrarlo di nascosto.

Anticipazioni Una Vita: Angelines ed Emilio non vogliono sposarsi, la proposta di Cinta

Emilio non può fare nulla per evitare il matrimonio con Angelines. I due promessi sposi decidono di parlarsi con sincerità ed entrambi ammettono di aver trovato l’amore in un’altra persona. A questo punto, il Pasamar chiede alla giovane di convincere il padre a rompere questo fidanzamento. Ma la ragazza non ha il coraggio di sfidare Copernico. Angelines non vuole sposare Emilio e nessuno dei due riesce a trovare una via d’uscita. A questo punto, Cinta propone al Pasamar di fuggire insieme!