Una Vita, Genoveva fa un sacrificio ma non basta: vendetta contro Felipe

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva ha un nuovo piano di rivincita contro Felipe: farlo finire dietro le sbarre! Ebbene sì, la Salmeron promette di bloccare l’avvocato in carcere. Il tutto accade quando i due si alleano, dopo aver divorziato, per salvare Natalia Quesada. Quest’ultima è finita in prigione, poiché Marcos è convinto che abbia ucciso la sua Felicia. La ragazza è una new entry, che il pubblico di Canale 5 conoscerà solo tra qualche tempo. Genoveva si allea con la giovane, a cui si affezione molto. Nel frattempo, le chiede di sedurre l’avvocato, con lo scopo di tenerlo sotto controllo. La Salmeron non può immaginare che tra Natalia e Felipe potrebbe nascere un vero amore. In effetti è proprio così: l’Alvarez Hermoso e la Quesada si avvicinano sempre di più e iniziano a provare dei forti sentimenti.

Quando Natalia finisce in prigione, accusata di aver ucciso Felicia, Felipe appare disposto a tutto pur di salvarla. Nella stessa posizione si trova Genoveva, la quale intanto inizia ad avere una relazione segreta con Aurelio, il fratello di Natalia. In realtà, sembra proprio che la Quesada non sia la vera responsabile dell’omicidio di Felicia. Infatti, pare che a ucciderla sia stata la domestica di Marcos, Soledad. Felipe riesce, intanto, a ottenere finalmente la libertà di Natalia, ma Genoveva deve restare qualche ora in prigione. Sebbene la Salmeron faccia questo sacrificio per la Quesada, l’Alvarez Hermoso non spende buone parole per lei.

Secondo le anticipazioni di Cultura en serie, la reazione di Felipe genera in Genoveva sete di vendetta! Pertanto, se ora la situazione sembra essere tranquilla, ecco che tutto è destinato a cambiare. L’Alvarez Hermoso finisce nel mirino della Salmeron, che non ha alcuna intenzione di farsi trattare in malo modo. Dall’altra parte, Felipe non può di certo cambiare la sua idea sulla dark lady, visto quanto accaduto in passato. Pertanto, ogni suo gesto non sarebbe mai abbastanza per l’avvocato. Ma cosa prevede questo piano di rivincita di Genoveva? Far finire Felipe in carcere. Tocca attendere per scoprire se questa volta la Salmeron riesce a centrare il suo obbiettivo oppure no. Spesso ha dimostrato di essere un personaggio dalle mille risorse, dunque sono attesi i colpi di scena!

Intanto, proseguirà la storia d’amore tra Felipe e Natalia? Al momento, la giovane Quesada è in serio pericolo e in questi giorni svela a Genoveva il segreto che riguarda il suo passato in Messico e quello di Marcos. Le loro vite si sono intrecciate per diverso tempo e la verità di Natalia è sconvolgente: Marcos abusò di lei. E pare sia proprio questo il motivo per cui Aurelio odia così tanto l’uomo. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate in onda in Spagna.