Una Vita nuova stagione: Antonito, Carmen e Marcelina muoiono

In Spagna è iniziata la settima stagione di Una Vita! Nel corso della puntata andata in onda oggi, giovedì 7 gennaio 2021, i telespettatori spagnoli hanno assistito a momenti davvero drammatici. Purtroppo ben tre protagonisti sono morti: Antonito, Carmen e Marcelina! Una notizia che ha stravolto il pubblico, che non avrebbe mai voluto assistere a un finale così tragico per questi personaggi. Non è, però, la prima volta che accade un evento del genere. In passato, un attentato uccise ad esempio l’amatissimo Maximiliano Hidalgo. Ora a lasciare la scena tocca al giovane Palacios, alla moglie di Ramon e alla giovane domestica. A causare queste tre morti ad Acacias 38 è un devastante attacco. Le anticipazioni spagnole segnalano scene drammatiche e il telespettatore si ritrova a vivere oltre il piccolo schermo l’attentato anarchico.

Dopo i vari indizi, è arrivata la conferma sui tre decessi. La prima puntata della settima stagione della soap spagnola si è aperta con il fumo che circonda l’intero centro del quartiere. Le immagini mostrano Lolita che esce dalla sua bottega e non riesce a capire cosa può essere accaduto. Subito dopo, si nota Felipe che sta cercando di alzarsi in piedi. L’avvocato si trova seduto insieme a Ramon e al piccolo Moncho in un tavolo del Nuovo Secolo, quando avviene l’esplosione. Jacinto esce, invece, dal portone del palazzo e, spaventato, cerca di dare una mano.

Dalla finestra della sua abitazione, Genoveva osserva con soddisfazione quanto sta accadendo. La Salmeron, quando tramite Aurelio Queseda sa che sta per avvenire l’attentato degli anarchici, decide di approfittare della situazione. E mentre guarda la scena dalla finestra, improvvisamente appare un brevissimo flashback che vede Cayetana nella sua stessa posizione. Questo fa capire che Genoveva, anche questa volta, si riconferma la nuova dark lady del quartiere.

E mentre approdano ad Acacias nuovi personaggi, tre dei protagonisti lasciano la scena! Si tratta di un’anticipazione che sicuramente creerà dispiacere nei telespettatori che amano le coppie composte da Ramon e Carmen, Antonito e Lolita, Jacinto e Marcelina. Queste tre storie d’amore non hanno il lieto fine sperato e chi sopravvive all’attentato deve fare i conti con la perdita del proprio amato. In particolare, questa per Ramon è la seconda volta che resta vedovo.

A metà della prima puntata della settima stagione arriva il salto temporale. La soap viene portata a cinque anni più avanti questa volta. Precisamente gli abitanti di Acacias entrano nell’anno 1920. Una vera e propria rivoluzione quella che la produzione della soap ha deciso di mettere in atto con l’inizio del 2021.