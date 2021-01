Anticipazioni spagnole Una Vita, new entry da Il Segreto: rivoluzione cast

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arrivo di nuovi personaggi ad Acacias 38. Queste new entry non rappresentano un volto sconosciuto per il pubblico di Canale 5. Infatti, due di loro hanno fatto parte della trama de Il Segreto. Scendendo nel dettaglio, approdano nel quartiere spagnolo David e Valeria, interpretati rispettivamente da Aleix Rangel e Roser Tapias. Il primo ha interpretato Gerardo a Puente Viejo, mentre la seconda ha vestito i panni di Alicia Urrutia, grande protagonista della dodicesima e ultima stagione della soap opera spagnola. Dunque, i telespettatori non potranno non essere felici di queste new entry. Ovviamente, come tutti i personaggi che approdano nel quartiere, portano con loro dei segreti.

Fanno ufficialmente il loro ingresso dopo il salto temporale di 5 anni, che avviene subito dopo la devastante esplosione. David e Valeria si presentano come una giovane coppia di sposi. Nascondono, però, molte cose sul loro passato. Una vera e propria rivoluzione nel cast della soap opera in questi ultimi giorni. Qualche protagonista a cui il pubblico è affezionato, purtroppo, perde la vita a causa dell’attentato. Ancora non si sa di preciso chi possano essere le vittime. Nel frattempo, vengono annunciati nuovi arrivi, con lo scopo di raccontare altre storie interessanti. Dopo l’attacco è proprio Valeria a dare un grande supporto agli abitanti del quartiere. E sebbene con David, gentiluomo elegante, formi una coppia normale, c’è qualcosa che capitolo per capitolo uscirà fuori.

Dunque, ora non resta che attendere per scoprire quali sorprese riserveranno questi due nuovi personaggi. Il pubblico di Canale 5, però, assisterà all’arrivo di David e Valeria tra diversi mesi. Intanto, le anticipazioni sulla rivoluzione del cast annunciano la presenza di un altro nuovo attore. Si tratta di Octavi Pujades. Pare che l’interprete spagnolo vestirà i panni di uno dei personaggi principali della trama che andrà in onda nelle prossime settimane in Spagna. Al momento, non si sa ancora molto circa questo nuovo abitante di Acacias 38, ma sicuramente riserverà anche lui dei colpi di scena.

L’attore Pujades è pronto a tornare in TVE dopo la cancellazione della serie tv Medical Center. Per tale motivo, i telespettatori spagnoli non possono non essere felici anche per questo arrivo. Non si sa, però, di preciso ancora quando Octavi inizierà a essere protagonista sul piccolo schermo con la soap opera. Non resta che aspettare per scoprirlo. Intanto, il pubblico si domanda chi possano essere gli attori che lasceranno per sempre il cast a causa dell’attentato!