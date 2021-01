Una Vita cast, un ex personaggio amato de Il Segreto arriva ad Acacias

Il cast di Una Vita accoglie un altro personaggio proveniente dalla trama de Il Segreto. Si tratta di un volto abbastanza amato dal pubblico italiano e spagnolo. Ha fatto parte della soap opera per diverso tempo, facendosi amare da tutti. Ha, però, lasciato Puente Viejo circa due anni fa. Si tratta dell’attore Alejandro Sigüenza, che ha interpretato Nicolas Ortuño. Ad Acacias 38, dalla prossima settimana, rappresenterà Fidel Soria. Ovviamente questa è un’anticipazione che riguarda le puntate spagnole. Per assistere in Italia all’arrivo di questo nuovo personaggio bisognerà attendere ancora qualche mese. Fidel apparirà come un uomo che gode di una posizione agiata. In particolare, svolgerà nel quartiere il ruolo di vicedirettore della Direzione generale della sicurezza della polizia. Dietro la sua simpatia, nasconderà una personalità severa. Il suo carattere freddo è causato da quanto accaduto cinque anni fa.

Come gli altri vicini, l’uomo cambia profondamente dopo aver perso delle persone a lui care durante l’attentato anarchico, precisamente sua moglie e il figlio di quattro anni. Questa situazione lo avvicinerà a Lolita e Ramon, i quali sono costretti ad affrontare l’assenza di Antonito e Carmen. Chi segue da anni le vicende legate a Puente Viejo, non può di certo averlo dimenticato nel ruolo di Nicolas, il vedovo di Mariana Castaneda. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore, da cui è nata la piccola Juanita. Fu costretto a lasciare il paesino spagnolo insieme alla bambina, dopo la morte della povera Mariana. Quando salutò a Puente Viejo, la maggior parte degli abitanti non riuscirono a nascondere il dispiacere.

Questo non è l’unico nuovo personaggio approdato nel cast dopo il salto temporale di cinque anni. Infatti, già altri hanno fatto il loro ingresso nella soap e altri devono arrivare. Tra questi vi è Dori Navarro, interpretata da Leonor Martín. La donna è entrata in scena proprio durante la puntata che è andata in onda oggi in Spagna. Si tratta della nuova infermiera di Felipe. Una persona affascinante e paziente, che riesce a soddisfare le richieste dell’Alvarez Hermoso. I suoi metodi non tradizionali, generano sospetti in Ignacio (nipote di Bellita). Nonostante ciò, compie un buon lavoro, tanto che l’avvocato inizia a migliorare e ad avere fiducia in lei.

Dal 9 febbraio approderà ad Acacias Pascual Sacristán, interpretato da Octavi Pujades. Questo nuovo personaggio racconterà di aver perso sua moglie Amelia in un tragico incidente. L’uomo dimostrerà di essere ancora devastato dalla tragedia. Non resta che attendere al pubblico italiano per assistere all’arrivo di questi nuovi personaggi.