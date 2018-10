Anticipazioni Il Segreto: Nicolas scappa, Perez si vendica

Il Segreto anticipazioni: Nicolas ha ucciso il figlio di Perez, guai in vista a Puente Viejo

Alla fine Nicolas si è fatto forza, ha preso coraggio ed ha messo fine alla vita dell’uomo che ha ucciso la sua amata Mariana. Il buon fotografo de Il Segreto non è riuscito a vivere in pace di fronte alla notizia della possibile e definitiva scarcerazione di Tomas, il figlio del nuove generale Perez De Ayala. Il marito della defunta e bellissima Castaneda ha sparato a colui che ha rovinato la sua vita e quella della sua piccola Juanita. Ovviamente, nello scoprire della morte del suo caro, Perez è andato su tutte le furie, promettendo vendetta a tutti i costi. È proprio da questo preciso momento che a Puente Viejo iniziano ad accadere strani e inaspettati avvenimenti.

Anticipazione Il Segreto: Perez vuole vendetta, Nicolas scappa dal paese

Perez vuole vendicarsi e alla fine ordina l’arresto immediato di Nicolas. Grazie all’aiuto dei suoi cari, il fotografo riesce a scappare dalla Guardia Civile. Il buon marito della povera e defunta Mariana prende con sé sua figlia Juanita e fugge lontano da Puente Viejo, grazie soprattutto alla complicità dell’intera famiglia Castaneda. Ovviamente, Perez De Ayala non si da per vinto. Il generale della soap opera spagnola incastra Emilia e Alfonso e li fa chiudere in galera con la falsa accusa di tentato omicidio ai danni della loro amica Fe. In carcere, la Ulloa e suo marito sono vittime di pesanti abusi e torture. Lei resta incinta e lui rimane ceco.

Il Segreto anticipazioni: Perez vuole vendetta contro Nicolas e si scontra con Emilia e Alfonso

Perez cerca di scoprire quale sia il nascondiglio di Nicolas, torturando nei peggiori dei modi possibili i poveri Emilia e Alfonso. I due coniugi non proferiscono parola, finché alla fine non riescono ad uscire dal carcere grazie all’intromissione di Raimundo Ulloa. Ovviamente, Perez non è ancora stufo e prometto di disturbare la loro quiete finché non riuscirà ad avere la vendetta promessa a suo figlio Tomas.