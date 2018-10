Anticipazione Il Segreto: Alfonso diventa cieco, le torture di Perez

Il Segreto anticipazioni: Alfonso perde la vista per cola di Perez, torture in carcere

A Il Segreto le cose hanno preso una bruttissima piega, soprattutto per la famiglia Castaneda. Dopo aver scoperto che l’assassino di Mariana era ormai vicino alla scarcerazione, Nicolas ha deciso di prendere in mano la situazione e commettere uno sconvolgente gesto. Il fotografo di Puente Viejo ha ucciso l’uomo, nonché figlio del nuovo generale Perez De Ayala. Di fronte a tale gesto, il buon vedovo non ha potuto far altro che scappare lontano da tutto e tutti insieme alla sua dolce e piccola figliola. Ad aiutare Nicolas ci hanno ovviamente pensato Emilia e Alfonso. Subito dopo la fuga di Ortuno, i coniugi Castaneda finiscono nei guai con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Fe.

Anticipazione Il Segreto; Alfonso cieco per cola delle torture di Perez

Alfonso e Emilia vengono arrestati e il generale Perez decide di fare pressione su entrambi per scoprire dove si è nascosto Nicolas. Ricordiamo infatti che l’uomo uccido dal marito di Mariana non era altri che il figlio di De Ayala. Una volta rinchiusi in galera, Perez affligge ai due sposi le peggiori torture, facendoli malmenare dai suoi scagnozzi. La povera Ulloa viene addirittura violentata per non aver voluto rivelare il nascondiglio di suo cognato Nicolas. Nel frattempo, Alfonso continua ad essere picchiato e torturato e a causa di tale e malvagio trattamento, l’uomo perde la vista diventando definitivamente cieco. Raimundo riesce a trovare il modo di far uscire dal carcere i suoi amati. Nonostante ciò, la coppia non torna ad essere felice come l’abbiamo sempre vista.

Anticipazioni Il Segreto: Alfonso e Emilia vogliono vendetta

Alfonso e Emilia escono dal carcere, ma non sono per nulla felici. I due sposi sono tristi e anche molto scontrosi. Le cose si metto ancor più male quando Perez fa credere al buon Castaneda che lui e sua moglie hanno ricevuto due trattamenti completamente diversi nel corso della loro carcerazione. Vi anticipiamo che alla fine, la sete di vendetta si farà sentire e finiranno nuovamente nei guai.