Una Vita, verso il gran finale: Felipe muore? Le ultime anticipazioni

Non è un’ipotesi che va esclusa quella riguardante la morte di uno dei protagonisti di Acacias 38 per l’ultima puntata della soap opera; durante questa settimana il pubblico spagnolo assisterà a un nuovo peggioramento della salute dell’avvocato

Una Vita chiude e tra qualche mese i telespettatori spagnoli assisteranno al gran finale! Ma cosa accadrà ai vicini di Acacias 38 in queste ultime puntate? Manca ancora tempo prima che i riflettori sul set del ricco quartiere spagnolo si spegnano definitivamente. Ma il pubblico già inizia a pensare a come finirà la soap opera. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena nel corso dell’ultima puntata, che rappresenterà il gran finale della storia di Acacias. Indubbiamente tra i protagonisti continuerà a esserci Felipe, presente sin dalla prima puntata della soap opera. L’avvocato ha affrontato vari cambiamenti nella sua vita e, soprattutto, gravi perdite. Nel corso delle puntate che stanno andando in onda in Spagna, Felipe non se la sta passando affatto bene.

Infatti, l’Alvarez Hermoso si ritrova ad accusare problemi sia di salute che mentali. L’attentato anarchico, che avviene prima del salto temporale di cinque anni, sconvolge tutti i vicini. Le loro vite sono ormai profondamente cambiate e Felipe dimostra di non essere più quello di un tempo. Il pubblico ha già visto l’avvocato perdere la testa, dopo la morte di Celia e la scarcerazione di Ramon. Fortunatamente si è riappacificato con il suo amico di sempre e poi ha ritrovato l’amore con Marcia. Ma sono diversi gli eventi che poi riescono a segnare negativamente la vita di Felipe.

Quanto accade durante l’attentato anarchico sconvolge profondamente l’avvocato. Non solo, di nuovo a causa dell’intromissione di Genoveva, si ritrova a perdere un’altra persona a lui molto cara. Ed ecco che attualmente, nelle puntate che stanno andando in onda in Spagna, Felipe ha anche grossi problemi di salute da affrontare. A prendersi cura di lui ci pensa inizialmente un’infermiera, che poi ruba in casa sua. Dopo di che, arriva Dori, la quale sembra avere le soluzioni più adeguate per aiutare l’avvocato a riprendersi.

Le anticipazioni spagnole, però, annunciano che la salute di Felipe peggiora nelle prossime puntate. Il dolore alla gamba persiste e Ignacio, nipote di Bellita, decide di visitarla con attenzione. Proprio perché la sua salute continua a peggiorare, il pubblico non può non ipotizzare la morte del povero Felipe. In effetti sarebbe un colpo di scena davvero importante per il gran finale. Ma rappresenterebbe anche un dispiacere per il pubblico.

Ad esempio, per il gran finale de Il Segreto è stato scelto di far morire Donna Francisca e Raimundo, due grandi protagonisti. Dunque, non si tratta di un’ipotesi da escludere, viste anche le attuali condizioni di salute dell’avvocato. Il pubblico, al momento, sta anche pensando che la soap si potrebbe concludere con la morte di una dark lady, ovvero quella di Genoveva!