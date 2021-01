Una Vita Felipe, perché perde la testa dopo l’attentato: cos’è successo

Le anticipazioni spagnole segnalano il motivo per cui l’Alvarez Hermoso cade in una brutta depressione dopo il salto temporale di cinque anni

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un grande cambiamento in Felipe. L’avvocato mostra segni di depressione dopo l’attentato che avviene nel centro di Acacias. Ma qual è il motivo per cui l’Alvarez Hermoso è così devastato? Alcune immagini mostrano il momento in cui Felipe scopre i danni causati dall’attacco anarchico e il doloroso dettaglio che lo destabilizza profondamente. Non è di certo la prima volta che l’Alvarez Hermoso vive un momento così difficile. Qualche mese fa, il pubblico italiano ha assistito alla sua ripresa dopo la morte di Celia. Questa volta, però, l’avvocato non si lascia consolare dall’alcol e dalle prostitute. Vive chiuso nella sua abitazione, dove attacca chiunque gli si presenti di fronte. Ramon non abbandona il suo amico e dopo il salto temporale di cinque anni si trasferisce in casa sua.

Il Palacios, a causa dell’attentato, ha perso sua moglie Carmen e suo figlio Antonito. Pertanto, porta già con sé un dolore devastante e inspiegabile. Ma sa di non poter abbandonare Felipe proprio in questo momento. Il suo attuale rapporto con Lolita è pessimo ed è anche per questo motivo che decide di trasferirsi a casa Alvarez Hermoso. Ma nel corso delle puntate che sono andate in onda in questi giorni sul piccolo schermo spagnolo, i telespettatori hanno assistito a una forte discussione tra Felipe e Ramon. Il primo decide di scrivere una lunga lettera riguardante l’attentato anarchico e proprio in questa circostanza un flashback riporta indietro nel passato, a cinque anni fa.

Quando la bomba esplode, l’avvocato si trova seduto al tavolino del Nuovo Secolo insieme al Palacios e al piccolo Moncho. Prima di arrivare al ristorante, Felipe incrocia un bambino, che insieme alla madre sta passeggiando per la via di Acacias 38. La figura del piccolo resta impressa nella mente dell’Alvarez Hermoso, che non appena si riprende trova i corpi senza vita della mamma e del suo bambino. Inizialmente tenta di scoprire se la donna sia ancora viva, ma per lei non c’è alcuna speranza. Dopo di che, si sposta sul piccolo e con grande dolore lo stringe tra le sue braccia, in quanto ormai è morto.

Un terribile momento per Felipe, che resta profondamente scosso da queste due amare scoperte. Il fatto che lui continui a ripercorrere quanto accauto nell’attentato manda su tutte le furie Ramon, il quale si sente sottopressione. Non solo, l’avvocato si ritrova al momento ad affrontare la depressione a causa della morte di Natalia Quesada, colei che riesce a entrare nel suo cuore dopo Marcia. Le anticipazioni spagnole rivelano, infatti, che l’Alvarez Hermoso ritrova l’amore con questa new entry, ma Genoveva non se ne sta con le mani in mano. Proprio lei causa la morte di Natalia, prima dell’attentato anarchico.