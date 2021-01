Una Vita trame Spagna: Genoveva fa uccidere un’altra fidanzata di Felipe

Genoveva continua a essere la dark lady di Acacias 38 nelle prossime puntate di Una Vita. A confermarlo sono le ultime anticipazioni spagnole, che spiegano cosa accade alla nuova fidanzata di Felipe. La Salmeron è disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi e, anche questa volta, provoca un grande dolore all’avvocato. Pare, però, che quest’ultimo non scoprirà mai quanto realmente accaduto a Natalia Quesada. Il pubblico di Canale 5 deve ancora conoscere questo personaggio, che arriva nel quartiere spagnolo insieme al fratello Aurelio. Inizialmente la ragazza può dare un’impressione negativa, visto che diventa protagonista di un triangolo amoroso che non piacerà ai telespettatori italiani.

Infatti, Natalia è colei che mette in crisi il matrimonio di Antonito e Lolita, dopo essersi alleata con Genoveva. Ascoltando i suggerimenti della dark lady, la giovane Quesada agisce creando problemi nel quartiere spagnolo. Ed ecco che la Salmeron le chiede di sedurre Felipe, così da poterlo tenere sotto controllo. In breve tempo la situazione sfugge di mano a Genoveva, visto che Natalia e l’avvocato si innamorano! Ebbene sì, l’Alvarez Hermoso dopo Marcia riapre il suo cuore a un’altra donna, in modo davvero inaspettato. Ma le anticipazioni svelano che i due non possono vivere serenamente il loro amore.

E mentre viene organizzato un attentato anarchico, Genoveva si rende conto di quanto sta accadendo tra Felipe e Natalia. Da questo momento, ci sono una serie di eventi che avvicinano e allontanano le due alleate. La sorella di Aurelio, colui che diventa il marito della Salmeron, dimostra di avere un cuore e di essere realmente innamorata di Felipe, quando lo libera dal carcere. L’Alvarez Hermoso viene accusato di omicidio, subito dopo la morte di Marcos. Natalia si presenta di fronte all’ispettore di polizia, confessando di essere stata lei a uccidere l’uomo.

A questo punto, la Quesada finisce per la seconda volta in carcere. Improvvisamente nella sua cella entra una donna, che le rivela immediatamente che sta eseguendo gli ordini di Genoveva. Natalia inizia a temere il peggio e non ha tutti i torti. Infatti, la donna le mostra una corda con cui deve togliersi la vita! La Salmeron ha appena ordinato la sua morte! La Quesada cerca aiuto alle guardie, gridando dalla sua cella. Purtroppo per la povera Natalia non c’è più nulla da fare! Un’altra dolorosa perdita per Felipe e, dietro tutto, c’è ancora la malvagità di Genoveva, che non ha limiti!

Il pubblico italiano assisterà a queste tristi vicende solo tra qualche tempo.