Una Vita Genoveva si risposa, ma non per amore: chi è il nuovo marito

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano il nuovo matrimonio di Genoveva. Dopo l’attentato e il salto temporale di cinque anni, i telespettatori in Spagna hanno scoperto che la Salmeron decide di diventare la moglie di Aurelio Quesada, ma non per amore. Infatti, il loro è un matrimonio di convenienza. Prima del salto temporale, i due si alleano contro i vicini di Acacias e insieme decidono di approfittare del terribile attentato che avviene nel centro del quartiere spagnolo. Un’alleanza che provoca non pochi problemi e che ora diventa sempre più importante. Pare che dopo l’attacco che devasta Acacias, Genoveva vada via insieme ad Aurelio. Nessuno sembra sentire la mancanza di una delle donne più controverse del quartiere. Ma ecco che improvvisamente, dopo ben cinque anni, l’arrivo di un’auto di lusso fa scattare l’allarme. Contro ogni previsione, dalla macchina scendono Aurelio e Genoveva, diventati marito e moglie.

Il ritorno della coppia è senza alcun dubbio il tema principale tra signori e camerieri del quartiere. Ma non è tutto come sembra: infatti, il loro rapporto si basa su accordi commerciali e farlo capire è Aurelio, quando Genoveva tenta di controllare i suoi movimenti. Sin da subito la Salmeron intuisce che il marito le sta nascondendo qualcosa, in particolare quando incontrano due nuovi vicini, David e Valeria. E mentre l’intero quartiere spettegola sul loro ritorno, si comprende che il matrimonio è tutt’altro che sereno. Non solo, Genoveva inizia a pensare che Aurelio la stia tradendo con Valeria. La Salmeron, da sempre molto attenta alle mosse di chi le sta a fianco, non può non notare l’interesse che il marito mostra nei confronti della nuova arrivata.

Non solo, si preoccupa anche del rapporto di lavoro che c’è tra Aurelio e David. In realtà, i telespettatori spagnoli hanno appena scoperto che Valeria è sposata con un altro uomo, di cui non si conosce l’identità. La giovane donna, interpretata da Roser Tapias (Alicia Urrutia de Il Segreto), consegna ad Aurelio una lettera da far arrivare al suo vero marito! Ma il Quesada aggiunge tale messaggio ad altri che non ha mai inviato. Pertanto, sembra proprio che ci sono vari misteri che devono ancora essere svelati. Non c’è pace per Genoveva, la quale non è a conoscenza del reale rapporto che c’è tra Aurelio e Valeria. Indubbiamente, la dark lady è disposta a tutto pur di scoprire la verità!

Intanto, fa il suo ingresso nella soap anche Marcelo Gaztañaga, il maggiordomo di Aurelio. Il pubblico di Canale 5 conoscerà il Quesada solo tra qualche mese, quando fa il suo ingresso ad Acacias insieme alla sorella Natalia!