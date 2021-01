Anticipazioni spagnole Una Vita: furto a casa di Felipe, chi è il ladro

Nel corso delle puntate che stanno andando in onda in Spagna, l’avvocato si ritrova a dover affrontare un nuovo problema e getta tutte le colpe su Fabiana e Lolita

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un furto in casa di Felipe. Si tratta di un altro grosso problema che l’avvocato deve affrontare, in un periodo per lui davvero complicato. Tutti gli abitanti di Acacias sembrano ancora scossi dall’esplosione di cinque anni prima. L’attentato anarchico devasta Acacias 38, inevitabilmente. Le vite dei protagonisti, dopo questo salto temporale, sono cambiate e, in particolare, l’avvocato dimostra di essere fortemente instabile. A dare una mano all’Alvarez Hermoso ci pensa Ramon, il quale si trasferisce a casa sua per stargli accanto. Ma questo non basta per calmare Felipe, che si mostra nervoso quando ha una conversazione con la sua nuova cameriera Fatima.

L’avvocato, dopo questo momento di tensione, si dichiara pronto a cacciare via la domestica. Fabiana, però, interviene in tempo e supplica Felipe di non licenziare Fatima. A questo punto, la madre di Cayetana decide di cercare aiuto per far tornare in sé l’Alvarez Hermoso. La situazione per l’avvocato diventa insostenibile. Infatti, le anticipazioni rivelano che inizia ad avere delle forti discussioni anche con Ramon. Ma ecco che accade qualcosa di inaspettato: qualcuno ruba in casa di Felipe. Di chi si tratta? Ebbene, proprio la sua nuova cameriera Fatima, di cui non riesce a fidarsi, fa questo terribile gesto.

Di fronte a questa situazione, l’avvocato accusa sia Lolita che Fabiana per quanto accaduto, visto che entrambe gli consigliano di assumerla come cameriera. La Casado non può fare altro che incassare il colpo, mentre affronta con forza la sua nuova vita senza Antonito. Intanto, approda a casa Alvarez Hermoso Pruden, una nuova infermiera che deve prendersi cura di Felipe. Ma i rapporti tra i due sono, sin dall’inizio, abbastanza tesi. Ramon inizia a capire che effettivamente l’amico non va per nulla d’accordo con la nuova arrivata.

Dopo varie discussioni, Pruden decide di non prendersi più cura di Felipe e lascia il suo posto da infermiera. Arriva così Dori, riconosciuta come un’esperta nel trattare i pazienti più problematici come l’avvocato. In particolare, Lolita crede che la donna sia la persona giusta affinché l’Alvarez Hermoso possa recuperare le sue forze. Ramon decide di intervenire, convincendo l’amico ad accettare Dori come sua infermiera. Quanto accade durante l’attacco anarchico destabilizza gravemente Felipe, che appare davvero ingestibile.

La situazione sembra non essere destinata a migliorare. Intanto, per le vie di Acacias continua a rivestire il ruolo di dark lady Genoveva, che ormai è la moglie di Aurelio Quesada. La donna, in modo silenzioso, riesce ad avere notizie su Felipe.