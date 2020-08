Una Vita raddoppia ad agosto: doppio appuntamento con Acacias 38

Nel mese di agosto, ogni anno, assistiamo a qualche cambiamento nei palinsesti del daytime su Canale 5. In particolare, a subire una pausa è Beautiful, che cede il suo posto a Una Vita. In questo modo, mentre la soap americana andrà in vacanza, i vicini di Acacias 38 andranno in onda in ben due puntate. Questo cambiamento dovrebbe avvenire dal prossimo lunedì 3 agosto 2020. Una gran bella notizia per i telespettatori che seguono le vicende legate al ricco quartiere spagnolo. Sono diversi i colpi di scena che ci attendono in questo mese. La vendetta di Genoveva si fa sempre più pericolosa e pare che la maggior parte dei vicini cada nel suo tranello. Con un doppio appuntamento giornaliero, Mediaset ha deciso di far felici i fan della soap opera spagnola. Per quanto riguarda Daydreamer, invece, sappiamo che andrà in onda per tutta l’estate, fino a metà settembre. Dunque, nessun cambiamento per la soap turca.

Una Vita raddoppia da lunedì 3 agosto 2020: i vicini di Acacias 38 in onda per un’ora

Una Vita raddoppia dal prossimo lunedì 3 agosto 2020. Scendendo nel dettaglio, vedremo in onda la soap spagnola dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.40 fino alle 14.45. I vicini di Acacias 38 prendono così il posto lasciato vuoto dal classico episodio di Beautiful, che va in pausa. Un’intera ora verrà, dunque, dedicata al ricco quartiere spagnolo. Al momento, la trama sta appassionando il pubblico di Canale 5, che intende scoprire il piano di vendetta di Genoveva. Sappiamo bene che la Salmeron è davvero disposta a tutto pur di raggiungere il suo grande obbiettivo. Sono diversi i vicini, come già vi abbiamo anticipato, che purtroppo cadono nella sua rete. Nel frattempo, non mancano litigi amorosi e forti rivalità nel quartiere.

Anticipazioni Una Vita mese di agosto 2020: la vendetta di Genoveva, Ramon in pericolo

Nel mese di agosto assisteremo, dunque, a diversi colpi di scena. Per ben un’ora i vicini di Acacias ci terranno compagnia e ci regaleranno non poche sorprese. Vi abbiamo già svelato in questi giorni che si crea un nuovo triangolo amoroso, tra Cinta, Emilio e Rafael. Non solo, vedremo Bellita e Felicia l’una contro l’altra, pronte a farsi la guerra. E mentre Genoveva sembra ormai vicina a raggiungere i suoi obbiettivi, Ramon cerca di metterle i bastoni tra le ruote. Il Palacios inizia a indagare sulla Salmeron e su Alfredo Bryce, mettendosi inevitabilmente in pericolo! Non ci resta ora che attendere la messa in onda delle prossime puntate italiane per assistere ai vari colpi di scena.