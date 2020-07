Una Vita anticipazioni: qual è il piano di Genoveva? Tutte le vittime

Ormai è chiaro a tutti i telespettatori: Genoveva ha un piano ben preciso da portare avanti. Con la complicità del neo marito Alfredo Bryce, la Salmeron ha intenzione di mettere in atto un’amara vendetta che colpisce vari vicini. In particolare, vedremo Genoveva pronta a tutto pur di vendicarsi contro chi ha voltato le spalle a Samuel, che poi ha tragicamente perso la vita. Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che, nonostante un po’ tutti abbiano dimostrato di essere dispiaciuti per quanto accaduto, Genoveva ha solo in mente uno scopo: rovinare la vita ai vicini di Acacias 38. Ad aiutarla in questa impresa, non c’è solo Alfredo, ma anche Ursula! Dunque, possiamo già anticiparvi che non mancano i colpi di scena nelle prossime puntate!

Anticipazioni Una Vita: il piano di Genoveva, Ramon e Antonito nel suo mirino

Possiamo dire che Genoveva ha un grande vantaggio contro i vicini, in quanto dalla sua parte ha la dark lady di Acacias, Ursula. Ma attenzione: scopriremo che la Salmeron può essere molto più pericolosa dell’ex istitutrice. Tra le prime vittime di questa vendetta vi sono i Palacios. Con l’aiuto di Alfredo, Genoveva propone falsi investimenti ai vicini. Ramon, da sempre esperto del settore, non si lascia trasportare, al contrario di Antonito. Non entusiasta del risultato ottenuto con Ramon, Genoveva tenta di sedurre il giovane Palacios. Sebbene non ceda al corteggiamento, il marito di Lolita accetta di investire il suo denaro perdendo tutto. Infatti, lo vedremo costretto a cedere la bottega per ripagare i debiti.

Una Vita anticipazioni: la vendetta di Ursula e Genoveva contro Liberto e Rosina

Le altre vittime del piano di Genoveva e Ursula sono Liberto e Rosina. Come vi abbiamo già anticipato, la Salmeron seduce il Seler e Ursula fa in modo che Casilda assista alla scena. La domestica corre subito a riferire a Rosina quanto visto, proprio secondo i piani delle due alleate. Ed ecco che così il matrimonio di Rosina e Liberto va in crisi! La Rubio lascia il marito, che intanto viene anche accusato di abuso.

Trame Una Vita: la vendetta di Genoveva colpisce anche Felipe

Un altro vicino che cade vittima del piano di Genoveva e Ursula è Felipe ad Acacias. L’avvocato assume una nuova domestica, Marcia, per cui inizia anche a provare un forte interesse. Ma l’Alverez Hermoso non sa ancora che la giovane è una spia di Genoveva e Ursula. Marcia, in realtà, è costretta a eseguire i loro ordini, a causa di un ricatto.