Anticipazioni Una Vita, Genoveva e Alfredo: ecco qual è il loro segreto

Genoveva torna ad Acacias con un grande colpo di scena: dopo la morte di Samuel si è sposata con Alfredo Bryce. Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che la Salmeron continua, nelle prossime puntate, ad avere un ruolo centrale all’interno della trama. Vi annunciamo che Genoveva diventa una grande protagonista della soap opera spagnola. Con la morte di Samuel è stata costretta ad affrontare un’enorme sofferenza e non solo. Ciò che ora prova la Salmeron è un fortissimo sentimento di rabbia nei confronti dei vicini di Acacias 38. Sicura che loro avrebbero potuto evitare il tragico destino dell’Alday, Genoveva è pronta a mettere in atto al sua folle vendetta, ma per farlo ha bisogno di Alfredo, il suo nuovo marito. L’uomo giunge ad Acacias in modo davvero inaspettato. Sappiamo bene che il cuore della Salmeron batte ancora per Samuel e, proprio per tale motivo, i vicini si mostrano increduli quando la vedono tornare nel quartiere spagnolo in dolce compagnia. Ma attenzione: Genoveva e Alfredo nascondo un segreto.

Anticipazioni Una Vita, Alfredo Bryce è il nuovo marito di Genoveva: qual è il loro segreto

Genoveva e Alfredo nascondono un importante segreto e questo genera un nuovo mistero da risolvere nel quartiere di Acacias. Insieme mettono in atto una vendetta contro i vicini, ma nel corso delle prossime puntate assisteremo a qualche altro colpo di scena! In particolare, vedremo il Bryce minacciare la Salmeron, in quanto si rende conto che non sta mantenendo le sue promesse. Sembra che Alfredo perda la ragione di fronte ad alcuni atteggiamenti della moglie. Lo stesso interprete del Bryce, l’attore Eleazar Ortiz, in un’intervista sul settimanale Vero, aveva annunciato che Acacias sarebbe rimasto con il fiato sospeso dopo il suo arrivo. Ma qual è l’importante segreto che nascondono Genoveva e Alfredo? Dentro la loro abitazione, i due non si comportano come due novelli sposi. Infatti, scopriremo che il Bryce dorme nella camera degli ospiti. Questa coppia la vedremo unita solo ed esclusivamente per la vendetta contro i vicini. Dunque, non si tratta certamente di un matrimonio d’amore!

Genoveva e Alfredo hanno un segreto, trame di Una Vita: il segreto del Bryce sconvolge la Salmeron

Ed ecco che nelle prossime puntate di Una Vita faremo una scoperta davvero inaspettata su Alfredo Bryce. Secondo le anticipazioni spagnole, vedremo Genoveva trovare delle foto del marito abbastanza compromettenti, nelle quali bacia un altro uomo! Queste immagini generano altri colpi di scena: la Salmeron dà la possibilità al marito di vivere una relazione clandestina con il giovane Eladio! Intanto, Alfredo cerca di risolvere le questioni in sospeso tra la moglie e Cristobal (l’uomo che ha ucciso Samuel), . In questa fase della trama conosceremo finalmente Marlen, la donna che in passato Genoveva ha aiutato inviandole denaro.