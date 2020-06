Una Vita, Genoveva si risposa con Alfredo: “Acacias con il fiato sospeso”

Anticipazioni Una Vita: Genoveva si risposa con Alfredo Bryce dopo la morte di Samuel

Nel corso della puntata di oggi di Una Vita vedremo Genoveva e Samuel ancora sotto pressione a causa dell’arrivo di Ariza ad Acacias. L’uomo mette la coppia Alday di fronte a un ricatto a cui non possono non cedere. Ma le anticipazioni segnalano grandi colpi di scena per le prossime settimane. Il pubblico di Canale 5 dirà, molto presto, addio a Samuel. Un’uscita di scena non del tutto inaspettata visti i tanti problemi che sta affrontando al momento la coppia. Ed ecco che, dopo la perdita del gioielliere, Genoveva decide di scomparire nel nulla. Infatti, sappiamo che la Salmeron lascia per un breve periodo il ricco quartiere. Nel frattempo, vedremo Felipe indagare sulla questione, alla ricerca dei motivi per cui è avvenuta la tragedia di Samuel. Non solo, anche Rosina inizia a chiedersi come mai Genoveva sia scomparsa nel nulla. Improvvisamente la Salmeron fa ritorno ad Acacias e, inaspettatamente, è in dolce compagnia. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Genoveva si risposa con Alfredo Bryce, interpretato dall’attore Eleazar Ortiz.

Arriva Alfredo Bryce ad Acacias, Una Vita anticipazioni: parla l’attore Eleazar Ortiz

Come vi abbiamo già anticipato, in questo mese di giugno 2020 in Una Vita avvengono diversi colpi di scena. Uno di questi riguarda la morte di Samuel. Genoveva soffre molto per la scomparsa del marito e decide così di vendicarsi contro i vicini di Acacias. Prima, però, chiede aiuto ad Alfredo, un ricco banchiere misterioso. In un’intervista sul settimanale Vero il suo interprete, Eleazar Ortiz, svela qualche anticipazione. In particolare, l’attore rivela che Bryce è un uomo intelligente, ma anche violento e molto abile negli affari. L’estrema fiducia in sé stesso, però, lo porta a commettere degli errori.

Anticipazione Una Vita: il quartiere di Acacias in pericolo a causa di Genoveva e Alfredo

Dopo qualche giorno, Genoveva e Alfredo annunciano ai vicini che in realtà sono sposati. Una notizia inaspettata, visto il forte legame che la Salmeron aveva con Samuel. Secondo quanto anticipa l’attore nella sua intervista, tutto il quartiere di Acacias resta con il fiato sospeso proprio a causa di Alfredo. Infatti, quest’ultimo aiuta Genoveva a vendicarsi contro i vicini!