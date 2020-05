Una Vita anticipazioni giugno 2020: omicidi, tentati suicidi e nuovi amori

Anticipazioni Una Vita giugno 2020: Lucia e Telmo di nuovo insieme, Ursula uccide Eduardo

Cosa accade ad Acacias nel corso delle puntate di Una Vita di giugno 2020? Le anticipazioni annunciano vari colpi di scena per questo mese. In particolare, vedremo Telmo e Lucia riscoprire il loro amore. Finalmente la Alvarado decide di lasciarsi andare con il Martinez, dopo dieci anni di lontananza. La cugina di Celia, però, deve stare attenta a ciò che potrebbe accadere qualora Eduardo dovesse scoprire la verità. Purtroppo l’uomo viene a conoscenza della vicinanza che c’è tra Lucia e Telmo. Come possiamo già immaginare, non reagisce affatto bene alla cosa. Vi anticipiamo che la storia d’amore di questa coppia non è destinata ad avere un lieto fine. Sebbene Lucia dichiari finalmente a Telmo che Mateo è suo figlio, i tre non riescono a costruire la famiglia che sognavano dieci anni prima. Infatti, dopo un’accesa discussione con Eduardo, la Alvarado scopre di avere una gravissima malattia. Non solo, Ursula decide di uccidere Eduardo, avvelenandolo, al fine di salvare Lucia.

Una Vita trame giugno 2020: Lucia scopre di avere una grave malattia, Felipe tenta il suicidio

Dalle anticipazioni di giugno 2020 sappiamo che Lucia scopre di avere un tumore ai polmoni. Un momento difficile per la Alvarado che, come vi abbiamo già anticipato, decide di sacrificarsi per permettere a Telmo e Mateo di iniziare una nuova vita lontano da Acacias. Nel frattempo, Felipe dimostra di essere ancora fortemente provato dal ritorno di Ramon nel ricco quartiere e dalla morte della sua Celia. Proprio perché non riesce a sopportare quanto accaduto dieci anni prima, l’Alvarez Hermoso decide di bruciare tutti i vestiti della defunta moglie e di togliersi la vita. A fermarlo ci pensa, fortunatamente, Susana.

Spoiler Una Vita giugno 2020: Ramon e Carmen insieme, Samuel muore

Nasce un nuovo amore a Una Vita. Ramon e Carmen comprendono di provare dei sentimenti molto forti, tanto che decidono di iniziare una relazione. Intanto, Liberto aiuta Samuel a trovare una soluzione ai problemi suoi e a quelli di Genoveva. Purtroppo l’aiuto del Seler non basta per mettere in salvo l’Alday. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Samuel viene ucciso da Cristobal, l’uomo che vuole del denaro in cambio della libertà di Genoveva.