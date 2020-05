Anticipazione Una Vita: Lucia si sacrifica per Telmo e Mateo

Una Vita anticipazioni oggi 19 maggio 2020: Lucia continua a mentire a Telmo, ma poi la situazione cambia

Le anticipazioni di Una Vita sulla puntata di oggi vedono Lucia continuare a mentire a Telmo. Interpretata dall’attrice Alba Gutierrez, la Alvarado si fa aiutare da Ursula e dichiara al Martinez di aver partorito il piccolo Mateo al settimo mese di gravidanza. In questo modo, la cugina di Celia vuole convincere Telmo del fatto che il bambino sia, in realtà, figlio di Eduardo e non frutto del loro amore. Noi sappiamo, invece, che Mateo è nato proprio dalla storia d’amore tra Lucia e Telmo. Dunque, l’ex sacerdote è suo padre! Dalle anticipazioni sappiamo che, dopo quanto accade oggi, fortunatamente la Alvarado decide di lasciarsi andare e di mostrare i suoi reali sentimenti. Nel corso delle prossime puntate, in onda in Italia, la cugina di Celia dimostra di essere ancora fortemente innamorata di Telmo, con cui avvia una relazione extraconiugale. Non solo, finalmente Lucia confessa al Martinez che Mateo è suo figlio! Ma attenzione, perché la Alvarado è costretta a sacrificarsi!

Anticipazioni future Una Vita: Lucia scopre di essere malata e decide di non fuggire con Telmo e Mateo

Come vi abbiamo già rivelato, Lucia e Telmo avviano una relazione extraconiugale, che viene però scoperta da Eduardo. Dalle anticipazioni sappiamo che l’uomo aggredisce la moglie, schiaffeggiandola. Durante questa accesa discussione, vedremo la Alvarado finire in ospedale. Proprio qui scopre di avere pochi giorni di vita, a causa di una gravissima malattia ai polmoni. I medici non danno speranze a Lucia, la quale intanto ha scelto di fuggire da Acacias insieme a Telmo, Mateo e Ursula. Purtroppo, la Alvarado si rende conto di non poter lasciare il ricco quartiere insieme al Martinez, a cui concede la possibilità di fuggire in modo sicuro.

Una Vita anticipazioni: Lucia si sacrifica per permettere a Telmo e Mateo di fuggire

Lucia di Una Vita scopre di avere una malattia! Un duro momento per la Alvarado, che sceglie così di sacrificarsi per permettere a Telmo e Mateo di andare lontano da Acacias. Ursula consegna una lettera al Martinez, il quale scopre in questo modo che la sua amata non fuggirà insieme a loro. Cosa decide di fare Telmo a questo punto? Nel frattempo, Eduardo nota l’assenza del piccolo Mateo e inizia a intuire qualcosa. Lucia, chiaramente, non ha alcuna intenzione di svelare il loro piano di fuga al marito.