Anticipazioni Una Vita, Eduardo picchia Lucia: la Alvarado in ospedale

Una Vita anticipazioni: Lucia e Telmo avviano una relazione extraconiugale, Eduardo reagisce male

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un duro periodo per Lucia. Nel corso delle puntate che andranno in onda a maggio 2020 vedremo la Alvarado non riuscire più a trattenere i sentimenti che prova nei confronti di Telmo. Ursula cerca comunque di convincere il Martinez a lasciare il quartiere di Acacias, convinta che Eduardo possa fargli del male. L’istitutrice non ha tutti i torti, ma l’ex sacerdote non ha alcuna intenzione di abbandonare Lucia, soprattutto dopo che viene messo di fronte alla tanto attesa verità: Mateo è suo figlio. Finalmente Telmo scopre di essere il padre del bambino e ora sembra essere disposto a tutto pur di formare una famiglia con la Alvarado. La situazione, però, appare sin da subito abbastanza complicata. Sebbene Lucia dimostri di essere ancora innamorata di Telmo, la loro storia d’amore sembra non essere destinata ad avere il lieto fine sperato. Infatti, le anticipazioni annunciano tristi colpi di scena per la coppia di Acacias 38.

Anticipazione Una Vita: Telmo scopre di essere il padre di Mateo, Lucia decide di fuggire

Non appena scopre di essere il padre di Mateo, Telmo appare disposto a tutto pur di avere Lucia al suo fianco. Finalmente la Alvarado cede e dimostra di provare dei sentimenti molto forti nei confronti del Martinez. I due innamorati avviano così una relazione extraconiugale. Scoppia nuovamente la passione tra Telmo e Lucia di Una Vita, che non riescono a trattenere l’attrazione che provano l’uno nei confronti dell’altra. Ma attenzione: Eduardo scopre che sua moglie ha, appunto, avviato una storia segreta con l’ex sacerdote. Come possiamo già immaginare, l’uomo non reagisce affatto bene di fronte a quanto scoperto. A questo punto, Lucia decide di fuggire da Acacias insieme a Telmo, Mateo e Ursula.

Una Vita prossime puntate italiane, Eduardo schiaffeggia Lucia: la Alvarado finisce in ospedale

Riesce a fuggire da Acacias Lucia? Dalle anticipazioni sappiamo che la Alvarado viene sorpresa da Eduardo, il quale scopre la sua relazione extraconiugale con Telmo. I due coniugi Torralba hanno una lite molto forte, durante la quale avviene qualcosa di inaspettato. Eduardo colpisce Lucia schiaffeggiandola. Dopo questo scontro, la Alvarado accusa un malore e viene trasportata in ospedale. La situazione è destinata, purtroppo, a peggiorare!