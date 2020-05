Una Vita: Lucia rivela a Telmo la verità su Mateo, poi scoppia la passione

Una Vita anticipazioni: Lucia confessa a Telmo la verità su Mateo

Le ultime anticipazioni di Una Vita, per le puntate in onda a maggio 2020, vediamo Telmo e Lucia di nuovo insieme. Il Martinez, dopo essere stato invogliato dalla Alvarado a lasciare Acacias, decide di iniziare a indagare sul piccolo Mateo. L’ex prete sceglie, pertanto, di non partire e di continuare a vivere nel ricco quartiere. Telmo ha come obbiettivo quello di riconquistare il cuore di Lucia, ormai certo che quest’ultima non sia affatto felice insieme al marito Eduardo. Non solo, il Martinez inizia anche a pensare che Mateo sia suo figlio. È la verità? A svelare questo mistero è proprio la Alvarado, attraverso una conversazione con Ursula. Alla Dicenta, Lucia confessa che il bambino è in realtà frutto della sua storia d’amore con Telmo. I telespettatori non devono temere, in quanto la cugina di Celia decide di rivelare allo stesso Martinez la verità. La Alvarado spiega, nel dettaglio, al suo amato quanto realmente accaduto dieci anni prima.

Telmo e Lucia, anticipazioni Una Vita: ecco cos’è accaduto alla Alvarado dieci anni fa

Secondo le anticipazioni, Telmo e Lucia di Una Vita tornano insieme, ma non è tutto rose e fiori. Il Martinez chiede inizialmente alla sua amata di essere sincera e di confessargli la verità riguardante Mateo. A questo punto, la Alvarado racconta di aver scelto di nascondere la paternità del bambino per paura di essere respinta. Ha dovuto agire, dieci anni fa, come le circostanze le hanno permesso. Lo scopo di Lucia era quello di dare la possibilità a Mateo di vivere un’infanzia normale. Ed è proprio per questo motivo che ha sposato Eduardo. Ora, però, Telmo non può starsene con le mani in mano e deve ora fare di tutto pur di stare insieme alla sua famiglia.

Telmo e Lucia genitori di Mateo, anticipazioni Una Vita: i due innamorati si baciano appassionatamente

Scoppia di nuovo la passione tra Telmo e Lucia. I due si lasciano andare e si baciano appassionatamente. Entrambi stanno aspettando questo momento da anni e confessano di avere il desiderio di iniziare una nuova vita insieme. La coppia, però, è consapevole del fatto che Eduardo non renderà tutto facile. Dunque, i due innamorati devono stare molto attenti!