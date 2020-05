Una Vita anticipazioni: chi è Marlen, la donna a cui Genoveva invia i soldi

Anticipazioni Una Vita puntata di oggi: ecco chi è Marlen, la donna a cui Genoveva invia il denaro

Nel corso delle puntate di Una Vita che vanno in onda in questa settimana, vedremo Genoveva inviare del denaro a Marlen, una sua vecchia conoscenza. Samuel non prende bene la scelta della moglie, la quale risposta alla richiesta di aiuto della donna misteriosa. I soldi ricavati dalla vendita del vaso vengono, così, utilizzati dalla Salmeron per aiutare Marlen. Le anticipazioni spagnole annunciano che noi conosceremo questo misterioso personaggio, interpretato da Elisabeth Altube. Sebbene sia spaventata, Genoveva sceglie intanto di inviare alla donna il denaro. Purtroppo la Salmeron agisce in maniera impulsiva, visto che non si preoccupa di far perdere le sue tracce in questa circostanza. Samuel, invece, avrebbe preferito attendere un po’ prima di concedere il loro aiuto a Marlen. La situazione riguardante la coppia diventa sempre più misteriosa in queste settimane. Ma proprio nel corso di queste puntate il pubblico di Canale 5 inizierà a conoscere la verità.

Una Vita anticipazioni oggi, Marlen arriva ad Acacias: la situazione per Genoveva si complica

Vi abbiamo già anticipato che Samuel e Genoveva di Una Vita stanno nascondendo un importante segreto. I due coniugi Alday stanno, attualmente, scappando da Cristobal, un personaggio molto pericoloso. Ed è proprio attraverso i soldi inviati dalla Salmeron a Marlen, che l’uomo riesce a capire l’attuale posizione della coppia. Infatti, Samuel non ha tutti i torti ad arrabbiarsi con Genoveva quando scopre quanto accaduto. Ma quando faremo la conoscenza di Marlen? Vi anticipiamo che questo momento arriverà per noi telespettatori italiani tra qualche tempo. La donna fa il suo ingresso nella trama della soap opera quando Genoveva non ha più al suo fianco Samuel.

Genoveva e Samuel Una Vita: la coppia viene distrutta, Marlen inizia a perseguitare la Salmeron

Marlen arriva ad Acacias dopo la tragica morte di Samuel. Le anticipazioni segnalano che la donna inizia a perseguitare Genoveva. Come vi abbiamo già rivelato, la Salmeron è una persona spietata, pronta a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi. Dunque, la vedremo risolvere il problema legato a Marlen in modo deciamente duro!