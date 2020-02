Una Vita, Samuel e Lucia: tragico destino. Entrambi lasciano la soap

Anticipazione Una Vita, Samuel e Lucia: i due hanno lo stesso tragico destino

Stesso tragico destino per Samuel e Lucia in Una Vita. Sebbene non vedremo mai i due formare realmente una coppia, i loro rispettivi capitoli si concludono nello stesso modo all’interno della soap. Entrambi, infatti, lasciano per sempre Acacias in modo decisamente tragico. In circostanze diverse, Samuel e Lucia perdono la vita nello stesso periodo. Ma come? Il primo a chiudere per sempre gli occhi è l’Alday. Quest’ultimo, ricordiamo, torna ad Acacias dopo il salto temporale di 10 anni, insieme a Genoveva. I due sono felicemente sposati, ma i vicini non riescono comunque ancora a dare loro fiducia. Vi abbiamo già parlato della figura della Salmeron, che mette in pericolo la vita di Samuel. Infatti, vi anticipiamo che il gioielliere perde la vita proprio per difendere la sua amata. Quest’ultima è ricercata da Cristobal, un uomo molto pericoloso a cui deve del denaro in cambio della libertà. Samuel cerca aiuto tra i vicini di Acacias, senza ottenere risultati. Ed ecco che nel quartiere accade qualcosa di davvero inaspettato.

Samuel muore, Una Vita anticipazioni: l’Alday perde la vita per proteggere Genoveva

Cristobal arriva ad Acacias e tenta di uccidere Genoveva. A fare da scudo a quest’ultima è Samuel, il quale viene colpito da un colpo di arma di fuoco per le vie del quartiere. L’Alday muore in ospedale tra le braccia della sua amata, ma prima decide di inviare una lettera a Blanca e Diego. Vi anticipiamo che da questo momento Genoveva diventa una vera e propria minaccia per i vicini! Nel frattempo, a vivere un tragico momento tocca anche a Telmo e Lucia. I due, dopo il salto temporale, finalmente riescono a ritrovarsi. L’ormai ex prete scopre addirittura di essere padre del piccolo Mateo. A complicare le loro vite è il marito della Alvarado, Eduardo. Quest’ultimo si rivela essere un uomo molto crudele.

Trame Una Vita, Lucia muore: la Alvarado perde la vita tra le braccia del suo Telmo

A seguito di una forte lite con Eduardo, Lucia accusa un malore. Proprio in questa circostanza scopre di essere gravemente malata e decide di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita a casa insieme a Telmo e Mateo. Triste destino per la dolce cugina di Celia, che perde la vita poco dopo la morte di Samuel.