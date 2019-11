Una Vita anticipazioni: Lucia ha un figlio, i sospetti di Telmo

Anticipazioni Una Vita: Lucia ha una nuova vita con Eduardo e suo figlio, Telmo torna per riconquistarla

Prima di assistere a questa interessante svolta nella trama di Una Vita, il pubblico italiano dovrà attendere ancora un po’. Ma non possiamo non svelarvi questo colpo di scena che vede protagonisti Lucia e Telmo. Nel corso delle prossime puntate, vedremo la Alvarado ancora divisa tra il prete e Samuel. La cugina di Celia sembra fidarsi di più dell’Alday, ma ben presto la vedremo lasciarsi finalmente andare con il sacerdote. Il tutto accade quando Lucia sta per diventare la moglie di Samuel. Proprio sull’altare, la cugina di Celia decide di chiudere con l’Alday. Il motivo? Telmo le fa una grande sorpresa, entrando in chiesa senza i suoi abiti sacerdotali. Questa rappresenta per la Alvarado una conferma e così abbandona Samuel sull’altare. Dobbiamo, però, anticiparvi che non tutto prosegue nel migliore dei modi tra i due amanti. Infatti, subito dopo il salto temporale di dieci anni, vedremo Lucia sposata con un altro uomo, Eduardo. In questo modo, la cugina di Celia chiude per sempre il triangolo amoroso che la vede protagonista con Samuel e Telmo. Ma mentre l’Alday volta definitivamente pagina, il prete torna ad Acacias per riconquistarla.

Una Vita anticipazioni: Telmo e i sospetti sulla paternità del figlio di Lucia

Telmo fa il suo ritorno ad Acacias, dopo il salto temporale di dieci anni. Lucia dichiara al prete di essere ormai felicemente sposata con Eduardo, ma sin da subito il prete intuisce che la sua amata sta mentendo. Infatti, la Alvarado non è per nulla felice insieme al suo attuale marito, il quale si rivela essere una persona violenta e aggressiva. Non solo, vedremo Lucia insieme a un bambino di nove anni, Mateo. La Alvarado dichiara che il piccolo è il figlio nato dal suo matrimonio con Eduardo e anche su questo punto Telmo inizia ad avere dei sospetti. Nel frattempo, la cugina di Celia continua a rifiutare il prete, a cui chiede di lasciare nuovamente Acacias.

Anticipazione Una Vita: Telmo sospetta di essere il padre di Mateo

Lucia non è affatto felice insieme a Eduardo e presto Telmo ne ha la conferma. Più volte, la Alvarado chiede al prete di non interferire nella sua nuova vita, ma poi si confida con Ursula, a cui rivela di provare ancora dei sentimenti nei confronti dell’uomo. Intanto, Telmo non può non pensare di essere lui il padre del piccolo Mateo, in quanto gli anni coinciderebbero. Pertanto, inizia a fare delle indagini per scoprire la verità!