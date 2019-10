Una Vita, Lucia si sposa: il fortunato non è Samuel, ma neanche Telmo

Una Vita anticipazioni, Lucia si sposa con un altro uomo: il fortunato non è né Telmo né Samuel

Arriva un’importante svolta nel triangolo amoroso composto da Lucia, Telmo e Samuel. Tra qualche mese, secondo le anticipazioni di Una Vita, assisteremo a un drastico cambiamento nella vita della Alvarado. Ebbene nessuno dei due uomini riesce a convolare a nozze con la ricca ereditiera. Il pubblico italiano assisterà a questa importante svolta dopo un bel salto temporale di dieci anni. Vi anticipiamo che ancora ne dovremo vedere delle belle prima di ritrovarci di fronte a questa nuova trama. Infatti, ancora prima ci toccherà assistere alla morte di Trini e a quella di Celia. Subito dopo quanto accade alle due donne, grandi protagoniste della soap, avviene un salto temporale di dieci anni. Ci ritroveremo di fronte a grandi cambiamenti ad Acacias. In particolare, vedremo Lucia a fianco a un altro uomo, Eduardo. Quest’ultimo riesce a conquistare la Alvarado e a entrare nella sua vita. Dunque, la cugina di Celia non sposa né Samuel, né Telmo. Ma per Lucia non è affatto semplice condurre la sua vita a fianco di quest’uomo!

Anticipazioni Una Vita, Lucia sposa Eduardo: l’uomo si rivela essere una persona cattiva

Lucia non sposa Samuel, come vi abbiamo già anticipato. Ma neanche Telmo riesce, purtroppo, a iniziare una felice vita con la sua amata. Vi anticipiamo che i due continuano ad amarsi, sebbene la Alvarado sia sposata con un altro. Subito dopo il salto temporale, la cugina di Celia appare molto infelice. Il suo matrimonio con Eduardo, interpretato dall’attore Paco Mora, non la rende affatto felice. Infatti, l’uomo si rivela essere cattivo, in quanto usa violenza nei suoi confronti. Duri momenti, dunque, quelli che la povera Lucia è costretta ad affrontare.

Una Vita anticipazioni: Lucia sposa Eduardo ma si riavvicina a Telmo

Una svolta inaspettata per Lucia, che continua ad amare Telmo. Il suo matrimonio con Eduardo viene messo ancora più in crisi con il ritorno dell’ormai ex prete ad Acacias. L’uomo è disposto a tutto pur di dimostrare tutta la sua verità. Ma ancora una volta i due innamorati devono vedersela con un uomo spietato, mentre ormai Samuel ha iniziato una nuova vita.