Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe tenta il suicidio, Ramon confessa

Anticipazioni spagnole Una Vita: dopo la morte di Celia, Felipe tenta il suicidio

Nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita, Felipe tenterà il suicidio. L’avvocato verrà salvato da una delle sue vicine, proprio nel momento in cui avrà deciso di togliersi la vita. La morte di Celia continuerà a rendere l’Alvarez Hermoso sempre più instabile. Ricordiamo che la donna muore, prima del salto temporale di 10 anni, quando si trova all’interno dell’appartamento di Ramon. Qui Celia cerca di portare via con sé Milagros, la figlia del Palacios e di Trini. Quest’ultima purtroppo ha perso la vita, a causa di un grave malore. La moglie di Felipe ha tentato di salvarla, ma le ha dato troppo tardi le medicine. Dagli spoilers spagnoli, si inizia a pensare che Celia abbia lasciato morire la sua cara amica. Dopo ciò, la donna continua a trascorrere del tempo con Milagros, con cui sviluppa un attaccamento morboso. Proprio per tale motivo, cerca di portarla via dalla sua abitazione e in questa circostanza accade qualcosa di terribile.

Una Vita puntate spagnole: Felipe vuole morire, Susana lo blocca

Ramon è protagonista di una tragedia molto grande, ovvero quella della morte di Celia. Quest’ultima cade dalla finestra dell’abitazione dei Palacios. Non si sa bene se la donna sia caduta per colpa di Ramon o se la sua morte sia dovuta a una sua distrazione. Ma ecco che le autorità sono convinte che il Palacios abbia ucciso Celia, tanto da rinchiuderlo in carcere. Dopo il salto temporale di 10 anni, Ramon esce dalla prigione e Felipe non lo accoglie nel migliore dei modi ad Acacias 38. Sicuro di non poter più vivere lontano dalla sua Celia, tanto che sceglie di raggiungerla. A fermare questo gesto estremo è Susana.

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe vuole togliersi la vita, Ramon confessa la verità

Con la scusa di portargli da mangiare, Susana evita che Felipe si tolga la vita. Fortunatamente la sarta riesce a evitare il peggio. Dopo quanto accaduto, Ramon decide di fare un ulteriore passo nei confronti dell’avvocato, a cui racconta la verità su quanto accaduto a Celia. Il Palacios, fino a questo momento, preferisce non rivelare a nessuno cos’è successo realmente in casa sua prima della morte della donna. Dalle anticipazioni sappiamo che di fronte alla confessione di Ramon, Felipe reagisce molto male, tanto che lo minaccia.