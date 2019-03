Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon uccide Celia? Felipe fuori di sé

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia muore cadendo dalla finestra dei Palacios, Ramon considerato colpevole

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano tristi notizie per i telespettatori. Sono tanti coloro che sono affezionati da sempre al personaggio di Celia, che sin dalla prima puntata regala forti emozioni al pubblico. Ma ecco che siamo costretti a rivelarvi la sua triste uscita di scena. Il tutto accade mentre la donna si ritrova a introdursi nell’abitazione dei Palacios per portare via con sé la piccola Milagros, figlia di Ramon e Trini. Quest’ultima ha da poco perso la vita e ancora non si sa se Celia avrebbe potuto salvarla. La moglie di Felipe, infatti, sviluppa un amore morboso nei confronti della bambina, tanto che quando Trini si sente male lei non le dà subito le medicine. Da qui i telespettatori iniziano ad avere qualche dubbio su Celia, che continua a mostrarsi morbosa nei confronti di Milagros. Ad un certo punto decide di portarla via con sé e proprio in questa circostanza cade dalla finestra dell’abitazione dei Palacios e muore.

Una Vita puntate spagnole: Ramon esce dal carcere ma non rivela com’è davvero morta Celia

Una triste perdita quella di Celia, di cui viene subito incolpato Ramon. La giustizia vede come colpevole Ramon, il quale viene arrestato. Nel frattempo, arriva per i personaggi di Acacias un salto temporale di ben 10 anni. Il Palacios esce dal carcere e inizia ad avere dei particolari scontri con Felipe. A mediare tra i due ci pensa Lolita, la quale però non raggiunge un risultato positivo. Antonito è molto deluso dal padre, a cui chiede di dire la verità per riconquistare la fiducia dei vicini. Ma il Palacios non vuole confessare a nessuno quanto è davvero accaduto durante la tragica caduta di Celia. Ha ucciso lui la moglie di Felipe o quest’ultima è caduta accidentalmente dalla finestra?

Puntate spagnole Una Vita: Ramon vuole lasciare Acacias, Felipe lo aggredisce

Ramon non ha intenzione di rivelare quanto è accaduto all’interno del suo appartamento. Intanto, Felipe è convinto che sia stato proprio il suo vecchio amico a uccidere Celia. Il Palacios decide di lasciare per sempre Acacias, per rifarsi una nuova vita. Dopo di che, va da Felipe per comunicargli la sua decisione. L’avvocato, però, non prende affatto bene la visita dell’uomo, tanto che lo aggredisce con delle forbici in mano. Non solo, l’Alvarez Hermoso sferra un pugno a Ramon, facendolo cadere a terra. Una domestica riesce a fermare Felipe e a evitare il peggio. L’avvocato è fuori di sé, in quanto sta ancora soffrendo per la morte di Celia.